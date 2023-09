Feira Nacional de Artesanato e Cultura reúne 320 expositores, shows e formação no Centro de Eventos

O Centro de Eventos do Ceará recebe, a partir desta terça-feira (26), a 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce). O evento deve reunir 1.500 artesãos e 320 expositores, com participação de empreendedores dos 26 estados e do Distrito Federal.

Na ocasião, os visitantes poderão conferir palestras, oficinas e shows musicais, e participar da Rodada Internacional de Negócios com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Sebrae e ApexBrasil, que ocorre pelo segundo ano consecutivo no evento. A iniciativa reúne compradores internacionais de 10 países, como China, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Jordânia, e é também uma oportunidade para networking.

Outro destaque desse ano são as ações de sustentabilidade voltadas para a redução dos impactos ambientais, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. Segundo a coordenadora da Fenacce, Stella Pavan, o intuito é estimular o setor da economia criativa e colaborativa a se adequar às práticas de ESG, tornando o evento uma referência local e nacional.

O papel do artesanato na economia criativa

Segundo dados do Observatório Itaú Cultural, a economia da cultura e das indústrias criativas (ECIC) do Brasil movimentou R$ 230,14 bilhões só em 2020. O valor é equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no período. O artesanato é destaque no segmento, não só por promover a valorização da cultura brasileira, mas pela alta capacidade de geração de trabalho e renda para quem deseja empreender na área.

Programação cultural e formativa

Além da feira, os visitantes poderão conferir shows e participar de oficinas. A abertura do evento, nesta terça (26), conta com a apresentação do cantor e sanfoneiro Waldonys, que apresenta seu repertório diverso a partir das 20h.

Outros destaques da programação são o grupo Transacionais, que toca na quarta (27), e o cantor Jorge Vercillo, que traz para Fortaleza o show da turnê “Raça Menina”. Em apresentação única, o artista apresenta canções como “Endereço” e “Tempestade”, junto a sucessos da carreira, como “Ela une todas as coisas”, “Monalisa” e “Homem-aranha”.

Por meio do Circuito Fenacce, os participantes também terão um momento de formação, com palestras e oficinas de gastronomia e artesanato com foco em sustentabilidade.

Para participar do evento, basta doar 2kg de alimentos, que serão destinados a programas sociais do Ceará. A arrecadação será feita nos seguintes horários: no dia 26/9, de 17h às 22h; nos dias 27, 28 e 29/09, das 14h às 22h; no dia 30/09, das 10h às 22h; e no dia 01/10, das 10h às 20h.

Confira a programação completa

Terça-feira 26/09

18h30 - Abertura Solene

19h - Raízes Nordestinas

20h - Show Waldonys

Quarta-feira 27/09

16h - Show de Bonecos

17h10 - Prefeitura do Eusébio

18h10 - Guilherme Nobre

19h - Bateria Mix Brasil

20h - Transacionais

Quinta-feira 28/09

16h - Show de Bonecos

18h10 - Prefeitura do Eusébio

19h10 - Chico Neto

20h - Nonato Lima

Sexta-feira 29/09

20h10 - Show Jorge Vercillo

Sábado 30/09

15h10 - Show de Bonecos

16h10 - Prefeitura do Eusébio

17h10 - Troféu Fenacce

17h40 - Desfile Thaty Rabelo

18h10 - Poeta Beija flor

19h10 - Reisado Garajal

20h - Banda Mix Brasil

Domingo 1/10

11h30 - Samba Mix

14h - Prefeitura do Eusébio

15h10 - Show de Bonecos

16h10 - Maracatu Vozes da África

17h10 - Coco do Iguape

17h30 - Zona Proibida

18h30 - Banda O Verbo

*Programação sujeita a alterações

Serviço

Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Data: De 26 de setembro a 1º de outubro

Entrada solidária: Doação de 2 kg de alimentos