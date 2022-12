Pinacoteca do Ceará inaugura com três exposições de obras de artistas cearenses

Novo museu público, a Pinacoteca do Ceará abre as portas neste sábado (3), às 18h, com a mostra 'Bonito para Chover', um conjunto de três exposições de longa e curta duração. A inauguração contará com a presença da governadora Izolda Cela.

A ocasião será aberta ao público. O equipamento cultural, gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) em parceria com o Instituto Mirante, está localizado na Praça da Estação, onde também ficam a Estação das Artes, o Mercado Gastronômico, o Centro de Design e o Museu Ferroviário.

Ao todo, o prédio tem 9,2 mil metros quadrados de área total e é composto por grandes áreas expositivas para receber mostras diversas.

Exposições de abertura

Para a abertura, as três exposições vão trazer obras de artistas cearenses, entre elas, "Amar se Aprende Amando", com curadoria de Bitu Cassundé e curadoria adjunta de Chico Porto, sobre o centenário de nascimento do cearense Antonio Bandeira.

A mostra é composto ainda pela exposição "No Lápis da Vida não Tem Borracha", abordando o centenário de nascimento do artista cearense Aldemir Martins, com curadoria de Rosely Nakagawa e curadoria adjunta de Waléria Américo.

A última é "Se Arar", lançando um olhar sobre a história da arte no Ceará, a partir de obras que integram o acervo do Governo do Estado, com curadoria de Cecília Bedê, Herbert Rolim, Lucas Dilacerda, Maria Macedo e Adriana Botelho.

Serviço

Inauguração da Pinacoteca do Ceará

Sábado (3), às 18h

No Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Entrada gratuita