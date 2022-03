Phil Collins emociona fãs no último show da carreira

Com problemas de saúde, Phil Collins, 71, subiu aos palcos pela última vez e se despediu dos fãs em show realizado no último sábado (26) em Londres.

O cantor e baterista se juntou ao tecladista Tony Banks e ao guitarrista Mike Rutherford para o encerramento da turnê The Last Domino?. O evento contou com a presença de Peter Gabriel, ex-vocalista do grupo Genesis.

"Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir", disse Phil, que ainda brincou que agora terá que arrumar um emprego sério.

Phil Collins bids farewell to Genenis at their final concert in London telling the crowd he will now have to get a real job pic.twitter.com/EctiiYN3mw — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) March 29, 2022

Lily Collins presta homenagem ao pai

A atriz Lily Collins usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai. "Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi realmente a memória de uma vida e um evento que levarei para sempre no meu coração", escreveu no Instagram.

Phil precisou passar por diversas cirurgias na coluna, e os danos nos nervos fizeram com que ele tivesse que parar de tocar bateria. Debilitado, teve que fazer a última apresentação sentado.

No show, o Genesis tocou 24 músicas que incluíram os hits Mama, Land of Confusion, Home by the Sea, Domino, I Can’t Dance, Turn It On Again, No Son Of Mine e Invisible Touch.