Paulinho da Viola apresenta 'boa evolução' fora do CTI, diz boletim

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, apresenta boa evolução após deixar o Centro de Terapia Intensiva (CTI), no Rio de Janeiro. O artista teve que fazer uma cirurgia no intestino, para tratamento de um tumor, na última segunda-feira (31).

“O paciente Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no terceiro dia de pós-operatório”, diz o boletim médico assinado pelo Dr. Octávio Vaz nesta quinta-feira (3).

A assessoria de comunicação do artista informou que ele está em dieta oral e fisioterapia, alternando com repouso e bom humor.

INTERNAÇÃO

O artista de 80 anos está internado desde a madrugada de segunda-feira (31), após passar mal e ter um sangramento digestivo. De acordo com boletim médico, divulgado pelo hospital na ocasião, o artista foi diagnosticado com um Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST) no intestino delgado.

Já na segunda-feira (31), ele foi submetido a uma enterectomia (procedimento cirúrgico que retira um pedaço do intestino) para tratamento, e retirada, do tumor. A operação aconteceu normalmente sem nenhum imprevisto.

SHOWS CANCELADOS

No último domingo (30), a equipe do artista comunicou o cancelamento do show — no município de Três Rios, centro-sul do Rio de Janeiro — pelo perfil do artista no Instagram.

“Olá pessoal de Três Rios/RJ. Infelizmente, não estaremos com vocês, como estava previsto. Conforme explicamos no comunicado acima, Paulinho da Viola teve uma indisposição, resultando no cancelamento do show. Agradecemos a compreensão de todos e, assim que possível, traremos informações. Equipe Paulinho da Viola.”

O sambista tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado (5), mas a apresentação também foi cancelada.

Paulinho está realizando shows da turnê comemorativa de seus 80 anos. O restante da agenda de apresentações deve ser avaliada conforme o quadro médico.