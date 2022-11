Parceira na Jovem Guarda, Wanderléa lamenta morte de Erasmo Carlos: 'sempre em minhas orações'

Amiga de longa data de Erasmo Carlos, com quem compartilhou momentos memoráveis da Jovem Guarda, Wanderléa lamentou a morte do cantor e compositor nesta terça-feira (22).

A artista comentou sobre o legado deixado pelo parceiro na música e se solidarizou com a dor dos fãs. "É o mesmo que vocês estão sentindo pelo que representa o Erasmo em nossas vidas, em nossos corações, na história da música brasileira, esse talento, esse poeta, esse homem amoroso, esse gigante gentil, um homem elegante, que nos deixa um legado tão de exemplo, de vida.", iniciou a cantora.

Wanderléa também desejou com carinho que o amigo faça uma boa passagem e "brilhe no céu". Ela ainda lembrou que Erasmo faleceu na mesma data em que se comemora o dia do músico.

"Ele estará sempre muito vivo em nossas lembranças mais profundas. Amo o Erasmo, assim como vocês. Ele estará sempre em minhas orações e tenho certeza que ele será recebido pelos anjos de luz em um dia muito especial, o dia do músico. Erasmo, que os anjos de luz te recebam com todo amor, toda reverência que você merece. Amado Erasmo, que a luz divina o acompanhe sempre em toda sua trajetória. Que a sua luz brilhe assim como brilhou aqui na terra, que brilhe no céu", acrescentou.

O FENÔMENO DA JOVEM GUARDA

Movimento cultural surgido em meados da década de 1960, a Jovem Guarda mesclava música, comportamento e moda. A iniciativa foi consolidada com esse nome em 22 de agosto de 1965, a partir da estreia do programa televisivo Jovem Guarda exibido pela TV Record, em São Paulo.

À época, a atração era apresentada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. Juntos, eles deram origem a toda uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil. A alegria e descontração transformaram-na em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX.