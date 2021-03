No Dia Estadual da Literatura Infantil, Instituto Horácio Dídimo lança dois livros

É dia de festa para as letras cearenses dedicadas às crianças. Nesta terça-feira (23), um dos maiores incentivadores do segmento no Estado, o poeta Horácio Dídimo (1935-2018), completaria 86 anos de idade.

Simbólica, a data também celebra o Dia Estadual da Literatura Infantil, instituído em virtude da Lei nº 16.916, de 27 de junho de 2019. De autoria do Deputado Renato Roseno, faz uma homenagem ao escritor.

Para coroar o momento, o Instituto Horácio Dídimo lança, hoje, duas coletâneas: "Os Novos Poeminhas do Passarinho Carrancudo" e "As Novas Historinhas do Mestre Jabuti". O evento acontece às 19h30, de forma virtual. O link para participação estará presente no perfil do Instituto e também no de um dos filhos de Horácio, o poeta e escritor Luciano Dídimo, no Instagram.

Ambas as obras são inspiradas nos livros do consagrado escritor, "O Passarinho Carrancudo" e "As historinhas do Mestre Jabuti", responsáveis por inserir uma multidão de crianças no universo literário. Cada título pode ser adquirido no valor de R$ 50; comprados juntos, saem no valor de R$ 80. Há ainda a possibilidade de levar kits com cinco pares de livros numa quantia promocional.

Talentos reunidos

A concepção de “Os Novos Poeminhas do Passarinho Carrancudo” e “As Novas Historinhas do Mestre Jabuti” foi resultado de edital público, em que foram selecionados 150 textos de aproximadamente 100 autores e 150 ilustrações de 50 artistas visuais de todo o País. Em cada uma delas, organizadas por Luciano Dídimo, colaboram Ana Néo, André Araújo e Léo Rocha.

Legenda: Capa de "As novas historinhas do Mestre Jabuti", uma das obras lançadas no evento Foto: Divulgação

Legenda: Capa de "Os novos poeminhas do Passarinho Carrancudo" Foto: Divulgação

As obras seriam lançadas no ano passado; contudo, em virtude da pandemia de Covid-19, ganharam nova data para chegar às mãos dos leitores. Presidente do Instituto Horácio Dídimo, Luciano dimensiona o alcance e relevância do legado que o pai construiu por meio desses e de tantos outros trabalhos.

"Horácio Dídimo foi um ícone da Literatura Infantil no Estado e influenciou uma infinidade de alunos durante toda a sua vida dedicada ao magistério. Essa sua influência se dá no próprio ensino da Literatura Infantil, uma vez que suas teorias publicadas em ensaios literários nas Revistas de Letras da UFC continuam a ser pesquisadas, estudadas e utilizadas por alunos e professores", explica.

Entre os principais ensaios do escritor, estão "As Sete Dimensões do Exercício de Escrever", "Reflexões de um Passarinho Carrancudo", "Funções da Linguagem e da Literatura", "As Funções da Literatura Infantil", "Tipologia dos Personagens", "Poesia & Literatura Infantil", "O Pequeno Leitor" e "Ficções Lobatianas: Dona Aranha e as Seis Arainhas no Sítio do Picapau Amarelo", este último a tese de doutorado em Literatura Comparada.

Incentivo à leitura

Luciano também sublinha a importância de uma produção de literatura infantil com qualidade. De acordo com ele, boas obras para as crianças farão com que elas desenvolvam o hábito da leitura e, consequentemente, o desenvolvimento da escrita, do raciocínio e do processo criativo, nutrindo-se de cultura para se tornar um adulto com uma visão de mundo muito mais ampla.

"Essa visão torna a pessoa capaz de ser um agente transformador, a fim de implementar com eficácia as mudanças que a nossa sociedade necessita. Por isso, para que o livro infantil seja bom, não basta a boa qualidade gráfica, do papel ou das ilustrações. É necessária, antes de tudo, a boa qualidade do texto", percebe.

Legenda: O poeta Horácio Dídimo em sua biblioteca: livros que atravessam infâncias Foto: Henrique Dídimo

Nesse movimento, os primeiros a incentivarem a prática do estar entre livros devem ser os pais. Se são leitores frequentes, consequentemente os filhos, em geral, também serão.

"É igualmente importante não obrigar, mas incentivar. E, claro, colocar à disposição delas esse acervo. Mas deixo um alerta com as próprias palavras de Horácio Dídimo: 'Em geral um adulto não sabe escolher um livro bom para a criança ler, a não ser que a criança que ele foi, ainda continue morando no coração dele'", aponta Luciano.

Serviço

Lançamento das coletâneas "Os Novos Poeminhas do Passarinho Carrancudo" e "As Novas Historinhas do Mestre Jabuti"

Nesta terça-feira (23), às 19h30. Link para participação no perfil do Instituto Horácio Dídimo e também no do poeta e escritor Luciano Dídimo, no Instagram. Valor: R$ 50 (unidade); obras compradas juntas, por R$ 80. Há ainda a possibilidade de levar kits com cinco pares de livros, por R$ 300

> Confira um dos poemas de autoria de Luciano Dídimo presente em uma das publicações:

Passarinho carrancudo

Para Horácio Dídimo

Passarinho carrancudo

Por que você é sisudo?

Aprenda logo a voar

Não seja assim tão marrudo

Passarinho carrancudo

Por que você é bicudo?

Aprenda logo a cantar

Não seja assim tão cascudo

Por que você é posudo?

Convém assim refletir

Não queira ser sabe-tudo

Você sabe que é sortudo?

Vá logo se divertir

Não seja assim cabeçudo