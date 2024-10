Mostra gratuita de cinema ao ar livre leva filmes a bairros da Capital, do Pirambu à Sapiranga

Ocupar espaços a céu aberto com cinema e outras expressões culturais é um dos nortes da mostra Cine Ar Livre, iniciativa que traz exibições gratuitas de filmes para bairros de diferentes regionais de Fortaleza a partir deste sábado (19).

No total, serão 24 filmes — entre curtas e longas, do Ceará e do País — exibidos em seis bairros e localidades da Capital. Além do audiovisual, cada dia de programação terá, ainda, ações em diferentes expressões artísticas e culturais.

O projeto segue até 10 de novembro, com programações aos fins de semana, e irá ocupar espaços nos bairros Moura Brasil, Sapiranga, Mucuripe/Castelo Encantado, José Euclides e Parque Santana.

A abertura dos trabalhos ocorre na barraca de praia Barraca Foi Sol, no Moura Brasil, a partir das 14h50, com discotecagem da DJ Negona. Depois, haverá programação de circo para crianças e, a partir de 18h30, serão exibidos quatro filmes cearenses voltados ao público infantil.

Ganham exibição os curtas “Pedro”, de Leo Silva; “Josué e o Pé de Macaxeira”, de Diego Viegas; e “Barra Nova”, de Diego Maia; e o longa “Pequenos Guerreiros”, de Barbara Cariry.

Legenda: Curta 'Pedro', de Leo Silva, também compõe programação do primeiro dia de Cine Ar Livre, no Moura Brasil Foto: Divulgação

Fechando o primeiro fim de semana da mostra, a Praça do Abel, no Pirambu, acolhe a programação da mostra no domingo (20). Serão exibidos:

“O Figurino”, de Magi do Carmo;

“De Passagem”, de Nair Beatriz e Carll Souza;

“Ópera Sem Ingresso”, de Andreia Pires;

“Urubu Aterrado”, de Cris Souza e Weslley Oliveira;

“Aquele Que Veio do Oeste”, de Wes Maria;

e “Cabeça de Nêgo”, de Déo Cardoso

O Cine Ar Livre segue no sábado (26) na Sapiranga, com os curtas "A Parta que Falta", de Nicole Nasser; "As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução", de kulumym-açu; "Terral", de Alisson Emanoel e Carol Cavalcante; e o longa "Nosso Sonho", de Eduardo Albergaria.

As agendas completas do dia 26 e das próximas semanas ainda serão divulgadas nas redes sociais do projeto.

