Missa relembra um mês da morte do professor Gilmar de Carvalho

A missa de um mês do falecimento do jornalista, pesquisador e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC), Gilmar de Carvalho, será realizada na próxima segunda-feira (17), às 17h, na Paróquia Santa Luzia, em Fortaleza. A celebração terá transmissão pelo canal do YouTube da ADUFC-Sindicato.

Vítima de complicações da Covid-19, Gilmar de Carvalho faleceu no dia 17 de abril, aos 71 anos.

O padre Manfredo Oliveira, também docente da UFC, presidirá a celebração eucarística, que terá o som de rabecas e cantos. As homenagens serão realizadas por Francisco Sousa, com quem Gilmar dividiu a vida, além de familiares, amigos, alunos e mestres da Cultura do Ceará.

Um livreto online será divulgado para o acompanhamento da celebração. A "Triste Partida" do pesquisador será lembrada por familiares, amigos e admiradores com a música de Luiz Gonzaga, a qual será tocada na abertura da celebração.

O professor deixou um legado com mais de 50 livros de sua autoria, obras cujo conteúdo está repleto da sua relação com o sertão nordestino, com Sobral, terra onde nasceu e dominou tradições populares como ninguém.

