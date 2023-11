Jorge Ben Jor e esposa seguem casados, mas moram em casas separadas, diz assessoria

Após rumores de que Jorge Ben Jor e a esposa, Domingas Terezinha, teriam se separado, a assessoria do cantor negou a afirmação ao jornal Extra. Conforme a equipe, ele vive no Rio de Janeiro e ela se divide entre São Paulo e Orlando, onde o artista também tem uma casa.

Conforme amigos ouvidos pelo jornal carioca, o suposto fim do casamento teria iniciado em 2018, quando uma enchente inundou a casa dele em reforma na Barra da Tijuca.

"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar. Ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel", narrou Jorge Ben Jor, em entrevista ao podcast W/ Cast.

Ainda conforme fontes próximas ao cantor, Domingas teria ido passar esse período com o filho fora do Brasil. "Depois disso veio a pandemia, e Ben Jor seguiu sozinho no hotel e se separaram. Ele vive sozinho lá", disse. O cantor é raramente visto fora da suíte do Copacabana Palace a não ser quando realiza shows.

Ben Jor e Domingas são pais de dois filhos, Gabriel e Tomaso. Gabriel mora nos Estados Unidos. Para Domingas Terezinha, o cantor escreveu "País Tropical", "Cadê Teresa?" e "Domingas".