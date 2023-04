Instituto Myra Eliane promove roda de conversa sobre a trajetória de Edson Queiroz

O Instituto Myra Eliane promove nesta sexta-feira (28), às 18 horas, no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), uma roda de conversa com o tema "Edson Queiroz: uma biografia".

A atividade é gratuita, aberta ao público e ocorre em parceria com a escritora e professora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Aíla Sampaio, que vai conduzir o momento.

O momento compõe a programação que homenageia o industrial cearense Edson Queiroz, nos 98 anos de seu nascimento, completados em 12 de abril deste ano. "É oportuno para conhecerem ou relembrarem esse homem empreendedor e visionário, por meio das histórias inspiradoras contadas por Lira Neto [autor da biografia]", diz Aíla.

Legenda: O momento será conduzido pela escritora e professora da Unifor, Aíla Sampaio Foto: Divulgação/Instituto Myra Eliane

O ponto de partida da roda de conversa, inclusive, é o livro. Lançada no ano passado, escrita por Lira Neto, a obra conta a história do industrial, mesclando as trajetórias pessoal e profissional dele.

"Conversar, ler e conhecer mais sobre a vida de Edson Queiroz proporciona um precioso aprendizado sobre trabalho, empreendedorismo, inovação e sobre a história de Fortaleza, que se entrelaça profundamente com a dele, dos anos 1950 ao início dos anos 1990. Essa é ainda uma oportunidade para a partilha de histórias que cada pessoa pode ter com alguma das diversas criações dele", destaca o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, acredita que o momento será oportuno para conhecer mais da história de Edson Queiroz. Foto: Divulgação/Instituto Myra Eliane

Quem foi Edson Queiroz

Edson Queiroz (1925-1982), natural de Cascavel, é reconhecido como um dos maiores empreendedores do Brasil. Ele fundou um dos maiores conglomerados empresariais do país, o Grupo Edson Queiroz (GEQ), que atua em diversas áreas e está presente em mais de dez estados brasileiros.

Legenda: Edson Queiroz é natural de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele fundou o Grupo Edson Queiroz, presente em mais de dez estados brasileiros. Foto: Divulgação/Instituto Myra Eliane

A história do GEQ começou em 1951, quando Edson iniciou investimentos em setores como telecomunicações, indústria, agropecuária, energia e mineração. Hoje, compõem o GEQ: Esmaltec, Esperança Agro, Minalba Brasil, Nacional Gás, Quepar Incorporações e Sistema Verdes Mares. Edson foi, também, um grande incentivador da cultura e do esporte.

Serviço

Roda de conversa "Edson Queiroz: uma biografia"

Atividade aberta ao público e gratuita

Data: 28 de abril (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Memorial Edson Queiroz, na Praça do Ó (Rua Crispin Teixeira), Centro - Cascavel