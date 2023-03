Lenise Queiroz Rocha é homenageada no 7º Prêmio RioMar Mulher

Dez importantes personalidades femininas e suas histórias de vida inspiradoras, marcadas por pioneirismo, liderança e transformação se destacaram na 7ª edição do Prêmio RioMar Mulher, entregue na noite desta quarta-feira (1°).

Legenda: Lenise Queiroz Rocha ao lado de Juliana de Fátima na 7ª edição do Prêmio RioMar Mulher Foto: LC Moreira

No palco do Teatro RioMar Fortaleza, o empresário João Carlos Paes Mendonça entregou o prêmio para Lenise Queiroz Rocha (Educação); Almira Gomes (Moda); Cacique Pequena (Arte e Cultura); Fernanda Pacobahyba (Gestão Pública); Gaída Dias (Comunicação); Joselma Oliveira (Economia e Negócios); Nailde Pinheiro (Justiça e Cidadania); Neuma Figueiredo (Arquitetura e Design); Regina Barbosa (Trabalho Social); e Riane Azevedo (Saúde).

A honraria é um reconhecimento a essas mulheres pelo destaque e contribuição significativa nas suas áreas de atuação para o desenvolvimento do Ceará.

Dentre as novidades desta sétima edição, destaque para o novo design do troféu entregue às homenageadas. O artista plástico, cearense, Igor Sabá, desenhou as peças com exclusividade, trazendo como inspiração as formas femininas com elementos da natureza, em especial da folha da carnaúba, típica do Ceará e marca do seu reconhecido trabalho.

Legenda: Prêmio RioMar Mulher - 7ª Edição Foto: LC Moreira

O momento foi bem prestigiado por autoridades, políticos, representantes de entidades, empresários

No palco, iniciando a noite de premiação, Giovana Bezerra, acompanhada de renomados músicos, o qual de longe identifiquei o violonista George Alexandre, interpretou grandes sucessos nacionais em versões exclusivas para o momento. Um arraso.

Em seguida, Niara Meirelle surge num tailleur off whitte, bem estilo Chanel, bem chique mesmo. A morena do Se Liga comandou a apresentação do evento.

Cada agraciada, tinha sua história relatada, rapidamente, exibida através de relatos em um vídeo exibido antes de ser entregue o prêmio.

No final, todos posaram para a foto da 7ª edição.

Mais fotos da cerimônia em breve.