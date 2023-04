Grupo de bailarinos se mobiliza para a criação de uma companhia pública de dança do Ceará

Legenda: Grupo ensaia em sala de dança no Porto Iracema das Artes Foto: Divulgação

“As pessoas vão quase como voluntárias. Quando precisam de um pagamento, a gente dá um jeito. Infelizmente, como a gente não tem como pagar um salário, a gente não consegue fazer os ensaios outros dias, mas eles não desistiram e seguem como podem”, relata Mônica.

Devido à demanda de apresentações de escolas de dança em dezembro, as atividades foram paralisadas e retomaram no meio do mês de janeiro. Diante das dificuldades que têm envolvido a implementação da companhia, Mônica conta que reuniu o corpo de participantes para saber das aspirações e expectativas sobre o projeto.

Mônica Luiza bailarina profissional "A gente fica naquela incerteza de se eles estão felizes. Conversamos muito e foi muito importante, porque eles têm outras atividades, outras profissões, advogados, contador, mas eles querem ser bailarinos e aqui em Fortaleza. Foi muito gratificante ouvi-los e nós demos continuidade. Eles estão dispostos a lutar nem que seja pelas próximas gerações”.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) que afirmou não ter recebido nenhuma solicitação para debater o tema até o momento, mas que está “disposta a dialogar com o grupo sobre a criação de uma companhia pública de dança no Ceará”.

Montagem de balé

Os ensaios são para a montagem do balé neoclássico autoral ‘Dunas’, com os profissionais (coreógrafo e professor ensaiador) Jeff Oliveira e Davi Barreto, abordando a conscientização sobre a necessidade da preservação das dunas e a importância para o estado, bem como enaltecer a beleza dessas formações naturais e contar a história do povo que mora no entorno da região.

A apresentação de estreia está prevista para este sábado (29), Dia internacional da Dança, como parte da programação do Bianchi Festival de Dança.

Antes disso, havia uma previsão de que essa estreia aconteceria em 13 de abril, no dia do aniversário de Fortaleza. De acordo com Mônica, em uma reunião realizada em 15 de fevereiro com o secretário da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Elpídio Nogueira, o gestor sugeriu que a Companhia realizasse uma apresentação naquele dia, o que não aconteceu.

“Pedimos uma audiência com o secretário, fomos recebidos muito bem, ele se empolgou. Ali foi uma esperança, ele falou que ia chamar a companhia pra dançar no dia do aniversário de Fortaleza, foi uma injeção de ânimo”, relata a coreógrafa.

“Chegou o dia e nada, em todos os momentos tentamos contato, perguntando se ia dar certo, porque parecia que estávamos enganando os bailarinos e é tão sério mexer com a vida das pessoas”.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e aguardou uma nota por mais de 10 dias e não obteve uma resposta oficial. Por telefone, a assessoria fez convite para conhecer a Vila das Artes, complexo cultural municipal que tem uma escola de dança.

Ceará é berço de grandes bailarinos

Embora seja um celeiro de nomes renomados, como o célebre Hugo Bianchi, falecido em janeiro do ano passado aos 95 anos, e de Wilemara Barros, e conte com eventos já carimbados no calendário do Estado (só neste mês de abril são três acontecendo), artistas da linguagem reivindicam apoio mais direto e consolidado para os que desejam se profissionalizar.

“A Cia de dança nos representaria em qualquer lugar, assim como acontece em estados como Natal, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente precisa lutar por isso. O Ceará é um estado extremamente turístico, falta desenvolver essa cultura que nós não temos aqui”, destaca Mônica.

Legenda: Plano da companhia é profissionalizar bailarinos do Ceará Foto: Divulgação

Mainara também reforça a importância da criação desse espaço.

Mainara Albuquerque bailarina profissional “A dança é muito forte no Ceará, nós temos muitos bailarinos muito bons que têm condições de viver disso. Estamos construindo um trabalho sólido, mesmo que devagar, mas é importante pra eles como uma continuidade disso, porque ou conseguem algo lá fora ou precisam parar”.

Políticas públicas já existentes

De acordo com a Secult-CE, a Pasta “possui uma política de fomento às artes que abrange a execução de editais permanentes como o Edital Mecenas do Ceará, o Edital de Incentivo às Artes, e chamadas públicas como a Temporada de Arte Cearense (TAC), para ocupação das linguagens artísticas na Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece)”.

A Secult afirma ainda que novos editais serão lançados neste ano com a execução da Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo.

Por meio do Edital Mecenas, foram investidor mais de R$ 9 milhões em 43 projetos relacionados à dança, entre 2016 e 2022. Já o último Edital Ceará de Incentivo às Artes, em sua 12ª edição, em 2022, selecionou 46 projetos, com um total de investimento somente na dança de cerca de R$ 1,2 milhão.

“Em duas edições do Edital Escolas Livres da Cultura (2016 e 2022), foram destinados R$ 6,2 milhões para 11 projetos de instituições que trabalham com o ensino e formação em dança. O edital garante recursos por anos consecutivos para a manutenção e apoio a escolas da cultura no Estado”.

Além disso, a Pasta oferta formações em equipamentos culturais como o Theatro José de Alencar, a Escola Porto Iracema das Artes e o Centro Cultural Bom Jardim.

A Secultfor não encaminhou nota oficial pontuando sobre as ações já existentes para essa linguagem.