Hugo Bianchi, primeiro bailarino do Ceará, morre aos 95 anos

O primeiro bailarino do Ceará, Hugo Bianchi, faleceu, na manhã desta terça-feira (18), aos 95 anos. A informação foi divulgada pela escola de dança fundada por ele, Ballet Hugo Bianchi, através das redes sociais.

Leia mais Verso Conheça ma i.a, primeira cantora virtual cearense criada por artista de Maracanaú

"É com extremo pesar que comunicamos infelizmente a partida do nosso Mestre Hugo Bianchi nesta manhã de janeiro. Um homem íntegro que é só espalhou a disciplina e o amor ao próximo", declarou a instituição. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Além de dançarino, Hugo Bianchi foi professor de dança e coreógrafo. A Sala de Dança do Theatro José de Alencar leva o nome dele, em homenagem à trajetória dedicada à arte.

Bianchi não dançava há mais de 40 anos. Nesse período, dedicou-se exclusivamente ao ensino do balé. Segundo o Ballet Hugo Bianchi, ele fazia questão de acompanhar a formação de alunos, mesmo aos 95 anos.

Dançarino autodidata

Legenda: O dançarino coreografou, ao longo de 54 anos, espetáculos do balé clássico como Giselle, Otelo, A Valsa Proibida e O Quebra Nozes Foto: reprodução/redes sociais

Na dança, começou como autodidata, escolhendo como mestres os dançarinos Gene Kelly e Fred Astaire nos musicais que assistia na tela do extinto Cine Diogo, em Fortaleza. A carreira como bailarino começou mesmo aos 16 anos.

Dedicado, tornou-se destaque nas grandes apresentações do palco principal do Theatro José de Alencar, além de prestar grandes contribuições ao teatro cearense.

Em 1948, aos 22 anos, deixou as terras alencarinas, e seguiu para a capital do Rio de Janeiro. Sem conhecer ninguém na cidade fluminense, chegou a dormir na rua, até ser apresentado, por um conterrâneo, ao empresário e à coreógrafa do Teatro Carlos Câmara, Madame Lou, que aprovou o ingresso de Hugo Bianchi no corpo de baile ao lado dos principais bailarinos da capital.

Formou-se bailarino pelo Serviço Nacional de Teatro do Rio de Janeiro, onde aperfeiçoou a própria técnica com Dina Nova, Maria Olenewa, Vaslav Veltchek, Tatiana Leskova e David Dupré. A trajetória de sucesso no município o fez ser o parceiro preferido de artistas como Luz Del Fuego e Dercy Gonçalves.

Em 1951, retornou a Fortaleza por três anos, mas logo depois foi novamente ao Rio, onde se tornou pupilo da coreógrafa Eros Volúsia, no elenco do Serviço Nacional de Teatro. A parceria dos dois durou cerca de uma década.

A escola de dança Ballet Hugo Bianchi foi fundada por ele em 1966. O dançarino coreografou, ao longo de 54 anos, espetáculos do balé clássico como Giselle, Otelo, A Valsa Proibida, O Quebra Nozes, Lago dos Cisnes, muitos deles encenados no Theatro José de Alencar.