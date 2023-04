Gratuito, seminário Negros na Piscina discute questões sociais brasileiras a partir de corpos pretos

Rever conceitos e celebrar a vida preta. Em cartaz desde o ano passado, a exposição "Negros na Piscina" já encantou milhares de visitantes da Pinacoteca do Ceará ao apresentar uma perspectiva diferente de representação negra. Neste fim de semana, esse processo dá mais um passo.

Nesta sexta-feira (28) e sábado (29) acontece na Pinacoteca o seminário "Negros na Piscina" como forma de reativar a discussão em torno das questões levantadas na mostra homônima, em cartaz no equipamento até meio. Serão 80 vagas abertas ao público. As inscrições são gratuitas, online e estão abertas desde terça (25).

Legenda: Seminário amplificará pontos presentes nos trabalhos da mostra, na qual corpos pretos, indígenas e travestis têm direito a trabalho e descanso Foto: Divulgação

Em quatro mesas-redondas, artistas e curadores vão falar dos próprios trabalhos, ambições e tropeços. E, para celebrar esse mergulho, uma festa encerrará a programação. O Baile Preto, com Luiza Nobel, será na Estação das Artes, em parceria com o Fotofestival Solar.

Nova paisagem social

Em síntese, o seminário amplificará pontos presentes nas muitas obras que fazem parte da exposição, concebida para o Fotofestival Solar e composta de imagens, gestos e histórias que desejam construir uma nova paisagem social e afetiva do Brasil, em que corpos pretos, indígenas e travestis – e tantos outros corpos minorizados – tenham direito a trabalho e descanso.

Legenda: Em quatro mesas-redondas, artistas e curadores vão falar dos próprios trabalhos, ambições e tropeços Foto: Fabiane de Paula

Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes, à frente da mostra, também comandam o seminário. Eles darão enfoque aos 210 trabalhos de cerca de 60 artistas brasileiros de diferentes linguagens artísticas, todos se referindo a outro horizonte nacional. Imperdível.

Programação do seminário

Sexta-feira (28)

15h: Abertura

15h30: Mesa 1 - Sertões, metrópoles: reolhar as periferias, com Géssica Amorim (PE) e Marlon Diego (PE). Mediação: Demitri Túlio (CE)

18h: Mesa 2 - A memória de Fortaleza nos álbuns de família do Poço da Draga, com Felipe Camilo (CE), Álvaro Graça Jr. (CE), Ivoneide Gois (CE) e Djeyne Rudolf (CE).

Sábado, dia 29 de abril

15h: Mesa 1 - A dimensão eterna de um elogio , com Neon Cunha (SP) e João Bertholini (SP). Mediação: Bruno de Castro (CE)

16h30: Mesa 2 - A vida que confronta a colonialidade, com Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos

18h: Baile Preto, com Luiza Nobel, na Estação das Artes, em parceria com o Fotofestival Solar



Serviço

Seminário Negros na Piscina

Dias 28 e 29 de abril, de 15h às 20h, no Auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, s/n, Praça da Estação, Centro). Inscrições abertas e disponíveis aqui. 80 vagas. Gratuito.

