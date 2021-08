Filme cearense resgata a vida de Dimas Batista, o ‘Príncipe dos Repentistas’

O filme “De Repente, Dimas” segue em fase de produção, com filmagens realizadas em Tabuleiro do Norte (211 km de Fortaleza). A direção é de Valdo Siqueira e a missão é adentrar a vida desse pernambucano que, mesmo sendo considerado um ícone da cultura popular, é pouco conhecido e valorizado no País.

Os documentários contribuem no resgate da memória. Iluminam histórias e situações nunca reveladas. Chegou a hora do grande público conhecer o legado de Dimas Batista (1921-1986), o homem conhecido como “Príncipe dos Repentistas”.

O documentário acontece no melhor momento. 2021 marca o centenário de nascimento de Dimas Batista . Em cena, os depoimentos da filha Dicélia e pessoas de Tabuleiro e do Vale.

Valdo Siqueira assina o roteiro ao lado do compositor e escritor Eugênio Leandro. A produção é do Instituto Brasil de Dentro . “De Repente, Dimas” foi contemplado pelo Edital de Apoio ao Audiovisual Cearense –Lei Aldir Blanc.

Dimas Guedes Patriota nasceu em São José do Egito, hoje Itapetim (PE). Começou aos 15 anos e a cantoria vem do berço. É irmão de Lourival (o Louro do Pajeú,) e Otacílio, com os quais montou o trio “Irmãos Batista” .

O “Príncipe dos Violeiros” enfrentou mais de 300 desafios de repente. Percorreu o Nordeste e foi até o Rio de Janeiro (então capital do Brasil) cantar sua arte. Mas, foi em Tabuleiro do Norte (CE) que fez família e escreveu definitivamente o legado.

Missão do diretor

Realizador audiovisual e professor de Cinema da Universidade de Fortaleza (Unifor), Valdo Siqueira detalha que o universo de Dimas vem sendo trabalhado desde 2013. À época, ao lado de Eugênio Leandro, realizava um documentário sobre a importância do repente à cultura do Vale.

É quando teve a chance de conversar com Dicélia, filha do mestre. Conheceu também a biblioteca de Dimas. “Caí para trás. Ele havia lido todas as obras clássicas da literatura e da filosofia. Fiquei impressionado. Voltei a Fortaleza e passei a pesquisar sobre ele. Quase nada encontrei, nem mesmo na internet”, avalia o cineasta.

“É um filme sobre essa lacuna, sobre a ausência de Dimas, mais do que sobre ele. Encontrei ressonância no pessoal do Instituto Brasil de dentro (Limoeiro do Norte), que resolveu comprar a ideia do projeto”, finaliza o realizador.

Como estudioso do cinema documental, Valdo Siqueira sentiu a necessidade de trazer à luz a história obscurecida do poeta que morreu na década de 1980.

Apoio

Organização não-governamental de Limoeiro do Norte (CE), Instituto Brasil realiza projetos voltados ao desenvolvimento da região do Vale do Jaguaribe. Produziu os documentários “Brinca Faceira” (2006), “A Tradição do Repente no Vale do Jaguaribe” (2014) e “O Povo do Outro Lado” (2015).