Festival For Rainbow exibe 43 filmes com temáticas LGBTQI+; veja programação gratuita

A 16ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero exibe 43 filmes com temáticas LGBTQI+ ao longo de oito dias de programação, no Centro Cultural Dragão do Mar, entre 14 e 21 de dezembro.

A cerimônia de abertura acontece nesta quarta-feira (14) com a exibição do filme "Corpolítica", parte da Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens.

A programação inclui ainda música, teatro, performances, homenagens, oficinas, literatura, dança, mostras audiovisuais, feira temática, exposição de artes visuais e a entrega do tradicional Troféu Elke Maravilha.

“O For Rainbow é uma ação afirmativa de respeito à diversidade humana, que visa estimular a convivência pacífica entre as pessoas, independente de sua condição identitária e de gênero”, destaca a cineasta Verônica Guedes, diretora-executiva do festival.

Mostras de filmes

Além da Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens, o festival também contará com a Mostra de Filmes Convidados (“A Mãe de Todas as Lutas” e “Serial Kelly”, a Mostra Educativa, a Mostra “Olho D´água” e a Mostra Feminino Plural.

A última pretende dar visibilidade ao trabalho artístico de mulheres para fortalecer a luta contra o machismo, o silenciamento e as violências. Na mostra, serão exibidos oito filmes e o espetáculo teatral “Solo do Meu Interior”, da Cia. Bravia.

Legenda: "YIRA - A Retomada da Floresta" é um dos filmes que serão exibidos no Festival Foto: Divulgação

Shows musicais

Com shows musicais, o For Rainbow traz Mumutante no dia da abertura do evento, dia 14, na Arena do Dragão do Mar. Já na quinta (15), DJ Bugzinha faz a festa.

O cantor Rafael Amora se apresenta na sexta-feira (16), a partir de 22h, e Angel History sobe ao palco no sábado (17). No domingo (18), é dia de Val e o Paraíso.

DJ Uirá dos Reis e Sapatinder também se apresentam nos dias 19 e 20 de dezembro. Já o encerramento do evento fica por conta do show de Luiza Nobel, no dia 21.

Confira a programação completa

Dia 14 de dezembro

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Cerimônia de abertura.

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Corpolítica” (LGBT+, 102’, Brasil, 2022). Dir.: Pedro Henrique França

22h –ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show - MUMUTANTE

Dia 15 de dezembro

17h – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Performances

Feira Rainbow de Artesanato

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Comer Mamão à Beira-Mar / Eating Papaw on the Seashore” (GAY, 18’, Guiana, 2022). Dir.: Rae Wiltshire e

Nickose Layne

“Capim-Navalha” (H TRANS, 17’, Brasil, 2021). Dir.: Michel Queiroz

“Cabiluda” (LGBT+, 20’,Brasil, 2022). Dir.: aColleto e Dera Santos

“Nem o Mar Tem Tanta Água” (LÉSBICA, 21’,Brasil, 2022).Dir.: Mayara Valentim

“Pensador / Overthinker” (BI, 15’,Argentina, 2022). Dir.: Matías Dinardo

“Um Pedaço do Mundo” (LGBT+, 75’, Brasil, 2022).Dir.: Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan

Esmeraldo

22h –ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Festa - DJ BUGZINHA

Dia 16 de dezembro

14h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

MOSTRA FEMINO PLURAL

BEGE EUFORIA (LÉSBICA, 19’52, Brasil, 2022). Dir. Anália Alencar

Eu Te Amo é no Sol (LÉSBICA, 19’30, Brasil, 2021). Dir.: Yasmin Guimarães

Sobre Elas (M TRANS, 14’07, Brasil, 2022). Dir.: Bruna Arcangelo

FUTUROS AMANTES (M TRANS, 14’55, Brasil, 2022). Dir.: Jessika Goulart

CRESCER ONDE NASCE O SOL (M TRANS, 12’33, Brasil, 2021). Dir.: Xulia Doxágui

‘’MEGAZORD’’ (LGBT+, 20’58 Brasil,2021). Dir.: Luciana Wilm e Tyago Thompson

17h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Performances

Feira Rainbow de Artesanato

18h30– CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Procura-se Bixas Pretas” (LGBT+, 25’,Brasil, 2022).Dir.: Vinicius Eliziário

“Rosa Neon” (M TRANS, 19’,Brasil, 2022).Dir.: Tiago Tereza

“Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor” (LGBT+, 11’,Brasil, 2021). Dir.: Liv Costa e Sunny Maia

“Promessa de um Amor Selvagem” (LGBT+/GAY, 23’,Brasil, 2022).Dir.: Davi Mello

“Quando Chegar a Noite, Pise Devagar” (LÉSBICA, 20’,Brasil, 2021). Dir.: Gabriela Alcântara

“Eu Sou Alma / I Am Alma” (M TRANS, 72’,Alemanha/Argentina, 2022). Dir.: Mariana Manuela Bellone

22h – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show - RAFAEL AMORA

Dia 17 de dezembro

14h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

MOSTRA FEMINO PLURAL

Isso Não é Tudo (LÉSBICA, 9’34, Brasil, 2022). Dir.: Stefane Eskelsen

Filme convidado: SERIAL KELLY (85’ Brasil, 2022). Dir.: René Guerra

17h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Performances

Feira Rainbow de Artesanato

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Possa Poder” (LGBT+, 19’,Brasil, 2022).Dir.: Victor di Marco e Márcio Picoli

“Prazer / Jouissance” (GAY, 22’,Irã, 2022). Dir.: Sadeq Es-haqi

“Uma Pessoa Comum / Ordinary” (H TRANS, 12’,EUA, 2022). Dir.: Atlas O Phoenix

“Quinze Primaveras” (M TRANS, 16’,Brasil, 2022).Dir.: Leão Neto

“Tá Fazendo Sabão” (LÉSBICA, 6’,Brasil, 2022). Dir.: Ianca Oliveira

“Projeto Fantasma / Proyecto Fantasma” (GAY, 97’,Chile, 2022). Dir.: Roberto Doveris

22h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show – ANGEL HISTORY

Dia 18 de dezembro

14h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

MOSTRA FEMINO PLURAL

MORA (LÉSBICA, 10'51, Brasil, 2022). Dir.: Sissi Betina Venturin

Filme convidado: A MÃE DE TODAS AS LUTAS (84’ Brasil, 2020). Dir.: Susanna Lira

17h – TEATRO DO DRAGÃO

Mostra Feminino Plural

Teatro – Solo do Meu Interior – 60’–Realização: Cia. Bravia. Produção: Marina Brito

17h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Feira Rainbow de Artesanato

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Esta Terra Nobre / This Noble Land” (LGBT+, 14’,Botswana, 2022). Dir.: Theo Silitshena

“Pedro Faz Chover” (GAY, 25’,Brasil, 2022). Dir.: Felipe César de Almeida

“Elusão” (M TRANS, 22’,Brasil, 2022).Dir.: Taís Augusto

“Luazul” (LÉSBICA, 20’,Brasil, 2022). Dir.: Letícia Batista e Vitória Liz

“No Céu” / In Heaven” (BI, 13’,Espanha, 2022).Dir.: Manuel Gomar

“Germino Pétalas no Asfalto” (H TRANS, 79’,Brasil, 2022).Dir.: Coraci Ruiz e Julio Matos

22h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show - VAL E O PARAÍSO

Dia 19 de dezembro

17h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Feira Rainbow de Artesanato

17h30– HALL DA SALA 01 DE CINEMA

Lançamento da ”CARTILHA DO ORGULHO LGBTQIAPN+ DE ASÉ” (Coletivo Ayoká e Aladê Produções, Brasil, 2022)

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“Fantasma Neon” (GAY, 20’,Brasil, 2021). Dir.: Leonardo Martinelli

“Lute pela sua Liberdade / Fight for YourFreedom” (H TRANS, 8’,Burkina Faso, 2022). Dir.: Canisius Avéko

“Míssil – Parte 1” (LÉSBICA, 14’,Brasil, 2022). Dir.: Roberta Marques

“NósOutres / We, the Others” (NÃO-BINÁRIE,12’,Chile, 2022). Dir.: Mato Ariel Torga

“Ela é a Protagonista / She’stheProtagonist” (LGBT+, 14’, Bélgica, 2021). Dir.: Sarah Carlot Jaber

“A Filha do Palhaço” (GAY, 104’,Brasil, 2022). Dir.: Pedro Diógenes

22h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Espetáculo de dança: TRANSMARGEM com Yasmim Salvador

Festa - DJ UIRÁ DOS REIS

Dia 20 de dezembro

17h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Feira Rainbow de Artesanato

17h30– HALL DA SALA 01 DE CINEMA

Lançamento do livro “Cores entre Versos” (Tomzé Silva, Brasil, 2022)

18h30 – CINEMA DO DRAGÃO (SALA 2)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens:

“UÝRA - A Retomada da Floresta” (NÃO-BINÁRIE, 72’,Brasil/EUA, 2022). Dir.: Juliana Curi

“Petit Mal” (LÉSBICA, 90’,Colômbia, 2022). Dir.: Ruth Caudeli

22h– ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Festa - SAPATINDER

Dia 21 de dezembro

19h – ARENA DO DRAGÃO

Cerimônia de Encerramento e Premiações

20h - Show - LUISA NOBEL