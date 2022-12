Coral itinerante, orquestra e teatro: programações de dezembro resgatam a magia do Natal

O mês de dezembro está repleto de programações especiais para uma das épocas mais mágicas do ano: o Natal . Em Fortaleza, atrações gratuitas ocupam a cidade em diversos pontos com shows musicais, teatro, coral, decorações temáticas e ainda a tradicional visita ao Papai Noel.

Parte da programação do tradicional Natal de Luz, o Coral da Luz se apresenta diariamente, a partir de 18h, nas sacadas do Hotel Excelsior. Aproximadamente 130 crianças prometem encantar o público com músicas natalinas tradicionais e canções de autoria do Maestro Poty Fontenelle.

Legenda: Crianças se apresentam no Coral da Luz diariamente na Praça do Ferreira Foto: Divulgação

Para fazer parte do Ceará Natal de Luz, elas precisam ser estudantes de escola pública ou ter bolsa integral na rede particular, manter notas na média e participar de teste de voz.

Onde: no Hotel Excelsior - Praça do Ferreira (Rua Guilherme Rocha, 172 - Centro)

Shows e música

O Shopping Benfica Shopping traz, no sábado (10), apresentação da Banda de Música Juvenil do Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), organização sem fins lucrativos que busca promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social do conjunto Tancredo Neves e áreas adjacentes.

No dia 16, tem especial de Natal com o coral “Eu, Tu, Nós, Vozes”, do IAPS. E no dia 17, quem leva a magia do Natal para o empreendimento é o Coro lírico Alvarus Moreno e o Coral Vozes do Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará (GARCE), com regência do Prof°. Tenor Alvarus Moreno e Prof.ª. Soprano Auzeneide Cândido. Mais cedo, às 15h30, na praça de alimentação, acontecerá apresentação de concerto natalino com a Musicalize Escola de Música.

Orquestra Natalina

Legenda: Orquestra na Praia de Iracema com a Banda do Piamarta Foto: Gabriel las Heras

O projeto gratuito Clássicos de Natal acontece neste sábado, no calçadão da Praia de Iracema, próximo à Estátua de Iracema. No repertório, clássicos do período natalino e músicas instrumentais populares, que não têm, necessariamente, temática natalina, mas que se enquadram com o espírito festivo do projeto. Hoje, quem se apresenta é a Banda Juvenil Dona Luíza Távora (Banda do Piamarta).

Quando: sábado (10), às 19h

Onde: Praia de Iracema, próximo à Estátua de Iracema

Jorge Vercillo e mais

Legenda: Cantor Jorge Vercillo faz show neste sábado (10), na Praça Portugal Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Jorge Vercillo é uma das atrações da programação deste fim de semana do Natal de Luz. O show acontece na Praça Portugal, neste sábado (10), a partir de 21h. Além dele, tem apresentações do Grupo de Tradições Folclóricas Raízes Nordestinas, de Carlinhos Palhano e do Quarteto Christimas com participação de Babi Maria.

A Praça também recebe shows musicais do flautista Cleylton Gomes e da Banda de Música Juvenil Dona Luíza Távora com participação de Franklin Dantas, no domingo (11).

A programação segue no outro fim de semana com as atrações Banda do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Coral Infantil Eliezer Batista, Paulinho Lima e Orquestra de Sopros de Pindoretama (part. Antonio de Souza), na sexta-feira (16). Já no sábado (17), tem a Cultura Popular, Carlinhos Palhano, Isabela Serpa e Orquestra de Cordas e Coral Tapera das Artes (part. Leandro & Itauana).

Quando: dias 10, 11, 16 e 17 de dezembro, a partir de 17h45

Onde: Praça Portugal