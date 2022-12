Dia do Samba: lugares para curtir a data em Fortaleza do jeito que é preciso celebrá-la

Do morro ao povo, é tudo feito de samba. Convém, então, celebrar. Nesta sexta-feira (2), dia do brasileiríssimo gênero musical, vários locais de Fortaleza capricham na programação para oferecer um bom gingado no pé e descanso na alma.

A grande novidade é que, em tempos de Copa do Mundo, o Dia do Samba neste ano será festejado exatamente durante o terceiro jogo da seleção brasileira – desta vez, contra Camarões. Motivo suficiente para que a energia ecoe e amplie o grito. Conheça os lugares:

Moto Libre Bar

Na Praia de Iracema, o Moto Libre Bar reserva apresentações para o Dia do Samba já nesta sexta (2). A programação especial envolve os grupos Samba Vadio, Gabi Nunes, Roda de Bamba, Rubens Gouveia, Pedra 90 e Paulinho Brasa.

A reunião do time no mesmo espaço é algo nunca visto antes, feito comemorado pela organização do estabelecimento. Com os ingressos já sumindo, a dica é correr para garantir a presença e curtir o embalo.

Serviço

Dia do Samba no Moto Libre

Nesta sexta-feira (2), após jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema. Ingressos neste link.

Arena Borogodó

O nome do local já pede, né? Muito borogodó na Arena Borogodó. A programação geral no espaço acontece a partir do meio dia, com a abertura dos portões. Na sequência, Marcelo Di Holanda e Mateus soltam o som até às 13h30.

Antes do jogo do Brasil, o time do Borogodó faz a festa das 14h às 16h, com o samba querido e característico. Após a partida, Lorena Nunes e Jessik arrematam a noite, indo até às 22h30. Samba aos montes para um monte de energia.

Serviço

Dia do Samba na Arena Borogodó

A partir do meio-dia. Endereço: Rua Bento Albuquerque, 1843, Cocó. Ingressos neste link.

Bar do Zé Bezerra

Reduto tradicionalíssimo da boemia do Parque Araxá e adjacências, o Bar do Zé Bezerra já é a cara do samba. Nesse período, então, o movimento é ainda maior. Logo após o jogo da seleção, nesta sexta-feira (2), a roda de samba é confirmada.

Legenda: O mais bacana do Bar do Zé Bezerra é que quem está à frente da programação musical são os próprios frequentadores do bar Foto: Kid Júnior

No sábado e no domingo também, a partir das 15h. O mais legal do espaço é que quem está à frente da programação musical são os próprios frequentadores do bar. É gente que chega, traz um instrumento, afina a voz e começa o batuque. Imperdível.

Serviço

Rodas de samba no Bar do Zé Bezerra

Nesta sexta-feira (2), após o jogo do Brasil na Copa do Mundo; no sábado (3) e no domingo (4), a partir das 15h. Rua Dom Manuel de Medeiros, 71 - Parque Araxá.

Abaeté Boteco

Aqui, a celebração começa na sexta e vai até domingo. No mesmo Dia do Samba, o Samba da Mica, com Micaela Gomes, dá o tom a partir das 15h. No sábado, mais gente para somar. Felipe Araújo e Grupo Terreiro Tradição fazem a festa a partir das 16h.

Também no sábado, o Batuque da Gente garante a diversão noturna, a partir das 19h30. E no domingo, a programação do “Domingo no Terreiro” traz o grupo Essas Mulheres a partir das 18h. Em todos os dias, será cobrado couvert artístico.

Serviço

Dia do Samba no Abaeté Boteco

De sexta (2) a domingo (4), em diferentes horários. Endereço: Rua Barão de Aracati, 2899, Joaquim Távora.

Bar da Mocinha

Desde que começaram os jogos da Copa do Mundo, o Bar da Mocinha vem promovendo rodas de samba e pagode no espaço. No Dia do Samba, a programação não iria falhar, claro.

Você pode torcer pelo Brasil e, depois, apreciar aquele movimento já conhecido do local. A Arena Mocinha está preparada para celebrar o futebol e o samba com cerveja gelada, bons pratos e ótimas companhias.

Serviço

Dia do Samba no Bar da Mocinha

Endereço: Rua Padre Climério, 140, Meireles. Nesta sexta-feira (2), de 11h às 23h

Centro Frei Humberto

Jogo, alimentos da reforma agrária e samba: esse é o tripé abraçado pelo Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto, localizado no São João do Tauape, nesta sexta-feira (2), Dia do Samba.

O grupo Feito pra Sambar é presença confirmada, colocando todo mundo no embalo. Em clima de Copa, haverá também o sorteio de uma bola da Copa da Reforma Agrária.

Serviço

Dia do Samba no Centro Frei Humberto

Nesta sexta-feira (2), a partir das 16h. Endereço: Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape

Mercado dos Pinhões

No sábado (3), o Mercado dos Pinhões promoverá a ação “Samba no Mercado”. Tudo começa a partir das 14h e vai até às 22h. As rodas de samba, claro, são o grande destaque da programação, gente reunida para entoar clássicos e contemporâneos.

Os grupos participantes são Samba Delas, DFT e Luiz José – este produtor do evento, com o intuito de homenagear os músicos da Capital, a exemplo de Tarcísio Sardinha, Luizinho Duarte e Michele Militão. Tudo aberto e gratuito.

Serviço

“Samba no Mercado”, no Mercado dos Pinhões

Neste sábado (3), das 14h às 22h. Endereço: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro). Atrações: grupos Samba Delas, DFT, Luiz José e convidados.

