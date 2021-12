Festival Elos altera locais de realização do evento; confira programação

O Festival Elos, evento que reúne diversas linguagens artísticas nos dias 11 e 12 de dezembro, teve alteração nos locais de realização. Os principais shows agora irão ocorrer no Centro de Eventos do Ceará, com público limitado a 2.000 (duas mil) pessoas por dia, conforme decreto estadual.

A programação foi descentralizada para acomodar melhor o público e seguir as restrições sanitárias impostas pela pandemia. Além das atrações no Centro de Eventos, outras se apresentarão no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no seu entorno, em cinco espaços diferentes (Porto Dragão, Museu de Arte Contemporânea CDMAC, Planetário Rubens de Azevedo, Poço da Draga e Rua dos Tabajaras).

A programação esportiva ocorrerá na Arena Elos, permanece no Centro de Formação Olímpica - CFO.

O evento contempla apresentações de música, teatro de rua, dança, artistas locais e nacionais, além de competições esportivas em diversas modalidades, ações de lazer e saúde, sessões no Planetário, feira com exposição de artesanatos e praça de convivência.

Programação gratuita

Com shows de Gal Costa, Mateus Fazeno Rock e convidados, Chico Chico e Almério & Martins, a programação do Festival é totalmente gratuita. Os participantes deverão usar máscara e apresentar o passaporte de vacinação.

Para ter acesso aos shows do Centro de Eventos, é necessário obter os ingressos gratuitos no site da Bilheteria Virtual. Serão colocados dois lotes de ingressos à disposição do público.

O primeiro lote, com ingressos para os dois dias de evento, estará disponível na próxima segunda-feira (6), a partir das 19h. O segundo lote, também para os dois dias do Festival, poderá ser retirado na terça-feira (7), a partir das 10h. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.



Para as ações culturais que acontecerão no Porto Dragão, Museu de Arte Contemporânea, Planetário Rubens de Azevedo, Poço da Draga, Rua dos Tabajaras e no Centro de Formação Olímpica - CFO, os acessos serão de acordo com a capacidade de cada lugar.

Confira a programação

Sábado (11/12)

PALCO MÚSICA // Praça Verde // 19h

“Cearás do Amanhã”, com Cláudio Mendes (CE)

DJ Priscilla Delgado

“As Várias Pontas de Uma Estrela”, com Gal Costa (BA)

PALCO SESC SONORIDADE // Porto Dragão // 17h

Jocasta Brito

Caio Castelo

Arquelano

Bruna Ene

TEATRO DE RUA // Rua Dragão do Mar // 19h

“Junto e Misturado”, Grupo Desequilibradoz

TENDA SESC SAÚDE // Poço da Draga // 09h

Ações do Lazer e Saúde

PLANETÁRIO RUBENS DE AZEVEDO // Sessões juvenil-adulto

19h | Da Terra às Galáxias

20h | A Luz e o Berço da Vida

BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA

16h | Museu de Arte Contemporânea | “Pot-Pourri”, de Yann Marussich (Suíça)

20h | Porto Dragão | “Homem Torto”, com Eduardo Fukushima (São Paulo, Brasil)

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA // Boulevard Rua Dragão do Mar // 19h

DJ

Sinuca, Totó, Fliperama

Espaço ENEL: Exposição Experiências

Ação Redução de Danos (distribuição de álcool, máscaras)

FEIRA ELOS // Rua José Avelino // 19h

Feira Negra

Domingo (12/12)

PALCO MÚSICA // Praça Verde // 18h

Mateus Fazeno Rock (CE) + convidados

Almério & Martins (PE/RN)

Chico Chico (RJ)

DJ Projeto Ifé

PALCO SESC SONORIDADE // Porto Dragão // 17h

Viramundo

Zéis

Ghetto Roots

Forria

TEATRO DE RUA // Rua Dragão do Mar // 18h

“Circolarizando”, Grupo Aquarela Entretenimento

TENDA SESC SAÚDE // Poço da Draga // 09h

Ações do Lazer e Saúde

PLANETÁRIO RUBENS DE AZEVEDO // Sessões juvenil-adulto

19h | Da Terra às Galáxias

20h | A Luz e o Berço da Vida

BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA

18h | Museu de Arte Contemporânea | “Agokwa”, de Yann Marussich (Suíça)

20h | Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura | “Nihil Obstat” | Jorge Garcia (São Paulo)

20h | Porto Dragão | “Homem Torto”, Eduardo Fukushima (São Paulo)

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA // Boulevard Rua Dragão do Mar // 19h

DJ

Sinuca, Totó, Fliperama

Espaço ENEL: Exposição Experiências

Ação Redução de Danos (distribuição de álcool, máscaras)

FEIRA ELOS // Rua José Avelino // 19h

Feira Negra