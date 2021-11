Shows de Gal Costa e Chico Chico compõem programação gratuita do Festival Elos em Fortaleza

Com shows, espetáculos de dança e teatro, além de atividades esportivas, o Festival Elos volta a ocupar os espaços públicos de Fortaleza nos dias 11 e 12 de dezembro, após um ano de programação interrompida pela pandemia de Covid-19.

Ativando diferentes espaços da Capital – do Porto Dragão à José Avelino, passando pelo Planetário Rubens de Azevedo e o Poço da Draga – os grandes destaques do evento são os shows de Gal Costa, Chico Chico e da dupla Almério & Martins.

Gal sobe ao palco da Praça Verde, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com o espetáculo "Várias Pontas de Uma Estrela", iniciado em 2016 a partir da obra de Milton Nascimento. O show acontece no dia 11.

Legenda: O duo pernambucano Almério & Martins também integram a programação do evento Foto: Divulgação

Por sua vez, Chico Chico apresentará o disco solo, “Pomares”, mesclando referências proveninentes tanto das mães do artista, Cássia Eller e Maria Eugênia, quanto de outros parceiros musicais.

Almério & Martins completam a tríade das grandes apresentações, demontrando o talento que já o fazem ser referenciados como dois potentes artistas pernambucanos da atualidade.

A programação é totalmente gratuita e seguirá os protocolos de segurança sanitária. Para ter acesso ao evento, os participantes deverão apresentar o passaporte de vacinação e doar 1kg de alimento. A quantidade arrecadada será direcionada ao Programa Mesa Brasil do SESC e para o Natal Sem Fome, campanha de solidariedade do MST.

Os ingressos para os shows do Palco Música deverão ser retirados na plataforma Bilheteria Virtual na próxima semana, em calendário a ser divulgado nesta quarta (1º). Serão distribuídos, por lotes, em diferentes horários, 3 mil ingressos para cada noite.

Sons, esporte e convivência

Além dos shows já mencionados, haverá apresentação de outros artistas, incluindo nomes locais – a exemplo do espetáculo "Cearás do Amanhã" e de Caio Castelo, Bruna Ene, Arquelano, entre outros – e uma praça de convivência boulevard, com sinuca, totó e fliperama.

Também compõem a ação a Arena Elos e o palco de integração das atividades esportivas, que neste ano será o Centro de Formação Olímpica (CFO). Diferentes competições irão abranger as categorias esportivas de vôlei de praia, BMX, tênis, beach tennis, skate e fut7 da diversidade, a primeira Copa da Diversidade do Estado do Ceará.

Legenda: O grupo Garajal é um dos que mergulharão o público nas Artes Cênicas Foto: Divulgação

A Arena Elos igualmente sediará as competições do Torneio Elos de Beach Tênis, feminino e masculino, e o campeonato de Street Skate com quatro categorias. No final dos dias 11 e 12 de dezembro, os DJs Ada Porã e Maíra Sales farão apresentações na praça de convivência, onde tambem acontece a Feira de Inovação Sócio Esportiva.

Não menos importantes, a apresentações de teatro de rua envolverá os grupos Desequilibradoz, Garajal e Aquarela Entretenimento, mergulhando o público na magia das Artes Cênicas.

Veja a programação completa:

Praça Verde Dragão do Mar

Palco Música

Dia 11/12 (Sábado)

19h - “Cearás do Amanhã” com Cláudio Mendes (CE)

DJ Priscilla Delgado

Gal Costa - As Várias Pontas de Uma estrela

DJ Priscilla Delgado

Dia 12/12 Domingo

18h - Matheus Fazeno Rock e convidados (CE)

DJ Projeto Ifé

Almério & Martins (PE -RN)

DJ Projeto Ifé

Chico Chico (RJ)

Porto Dragão

Palco Sesc Sonoridade

Sábado (11)

17h - Jocasta Brito

Caio Castelo

Arquelano

Bruna Ene

Domingo (12)

17h - Viramundo

Zéis

Ghetto Roots

Forria

Planetário Rubens de Azevedo

Sábado e domingo

19h - Da Terra às Galáxias (sessão juvenil-adulto )

20h - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulto)

Rua José Avelino

Feira NEGRA

Rua Dragão do Mar

Praça de Convivência

19h - DJ

Jogos: Sinuca, Totó, Fliperama

Espaço ENEL: Exposição Experiências