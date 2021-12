BTS anuncia novos shows presenciais para 2022; confira data

A agência Big Hit Music anunciou que o BTS realizará novos shows presenciais em março de 2022. O grupo de K-Pop tem retomado gradualmente as atividades profissionais físicas e encontros com fãs nos últimos meses, desde o início da pandemia da Covid-19.

A decisão aconteceu após o sucesso de vendas dos shows da tour “Permission To Dance On Stage” em Los Angeles, Estados Unidos. O grupo realizou quatro shows e juntou mais de 188 mil pessoas no Estádio SoFi, e se tornou o primeiro artista a esgotar os ingressos do local, conforme o vice-presidente sênior de programação do estabelecimento, Christy Castillo Butcher.

O anúncio foi feito através de um post na conta oficial do BTS no Twitter. “Nos vemos em Seoul, março de 2022“, diz a publicação.

Segundo a Big Hit Music, os shows acontecerão em Seoul, capital da Coreia do Sul. A data e o número de apresentações ainda não foram revelados.