Show de Marisa Monte na Grande Fortaleza abre pré-venda de ingressos; veja valores

A pré-venda online dos ingressos para o show de Marisa Monte em Fortaleza teve início nesta sexta-feira (3), no site da Evetim. A cantora se apresenta no dia 23 de abril de 2022, na Área Verde do Beach Park, em Aquiraz.

Os portões serão abertos às 20 horas, e o show tem início às 22 horas. No local, os setores com mesa terão atendimento exclusivo com garçom para venda de bebidas e serão divididos em azul e laranja, além de plateia. O show tem classificação etária de 16 anos.

Confira os valores dos ingressos

Mesas Setor Azul (para quatro pessoas) - R$ 1.600,00 reais

Mesas Setor Laranja – baixa visibilidade (para quatro pessoas) - R$ 1.000,00 reais

Plateia - R$ 240,00 reais

Plateia meia entrada - R$ 120,00 reais

Em Fortaleza, Marisa Monte inicia a turnê “Portas” no Nordeste, que tem produção executiva da Multi Entretenimento em parceria com a Kappamakki, depois de passar por Estados Unidos, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em junho e julho, a cantora se apresenta na Europa e, no segundo semestre, a turnê continua pelo Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México.