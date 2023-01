Festival de Gastronomia Cearense reúne comidas para ver, ouvir, cheirar, tocar e provar

Um convite aos sentidos. Este é o lema da primeira edição do Festival de Gastronomia Cearense, cujo objetivo é proporcionar ao público experiências gastronômicas para ver, ouvir, cheirar, tocar e provar. A programação, gratuita, acontece desta sexta-feira (20) até domingo (22), no Complexo Cultural Estação das Artes.

Realizado pelo Mercado AlimentaCE, o evento quer promover a gastronomia cearense por meio de um extenso roteiro de atividades, incluindo diversas linguagens artísticas. Nesta sexta-feira, as ações iniciam às 18h com o lançamento da série audiovisual "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará", no Centro de Design.

A produção conta a história de Conceição, Lúcia, Socorro e Maria Luísa, quatro mulheres de três diferentes regiões do Estado que preservam os saberes alimentares dos territórios natagis: o Café de Manjerioba, de Fortim; o Minuto da Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo, em Baturité; e as Ovas de Camurupim, de Apiques, em Itapipoca. As personagens foram encontradas nas ações itinerantes da equipe de pesquisa e curadoria do Mercado AlimentaCE ao longo do ano passado.

Legenda: A chef Marina Araújo vai mediar a roda de conversa “Comida e memória: gastronomia como patrimônio cultural” Foto: Divulgação

Após a exibição, às 19h, haverá a roda de conversa “Comida e memória: gastronomia como patrimônio cultural”, com Vanessa Moreira, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, e Cristina Holanda, diretora do Museu Ferroviário. Com mediação de Marina Araújo, o debate vai refletir sobre a salvaguarda da comida e seus modos de fazer como bem imaterial.

Enquanto isso, na gare da Estação das Artes, os restaurantes Mormaço, Tacos Burger, Muá Tuá, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva vão oferecer opções especiais para o Festival, com pratos típicos da culinária cearense. A comedoria será animada pelo DJ Kinas, encerrando com a banda “Os Alfazemas”.

Sons, aulas, shows

No sábado (21), por sua vez, a programação inicia às 16h, com restaurantes abertos e o som da DJ Isa Capelo, numa mistura do clássico da MPB e outras bossas, como o jazz. Às 16h30, a roda de conversa “Qual o babado da cerveja cearense?” vai fazer um passeio pelos estilos, sabores e história das cervejas produzidas no Ceará.

Legenda: Além da comercialização de pratos, haverá oficinas contemplando alguns deles Foto: Thiago Matine

Já a partir das 18h, Daniele Jucá realiza a aula-show “Território, alimento e liberdade: caldinho de jerimum”. O público poderá acompanhar o preparo do caldinho de jerimum com coco e carne de caju enquanto a chef vai refletir sobre os sentidos de território que compõem a Barra de Moitas, no litoral oeste do Ceará, e o cenário encontrado pelas comunidades do litoral para pôr comida na mesa e permanecer na terra.

A noite encerra com o show “Alegria Amarela”, da cantora e compositora Lorena Nunes, a partir das 19h, com uma apresentação abraçando todas as cores e batuques do Carnaval.

Vários espaços

No domingo (22), o evento começa às 9h e segue até 16h, com a tradicional feirinha agroecológica, aulas-show e atividades infantis, como oficinas lúdicas com comida e a apresentação teatral “A valorização da cultura alimentar do povo Tremembé”, com crianças indígenas da Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú.

Às 10h, alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco realizam a oficina “Capim Santo - que alimenta e que cura”. Já às 11h30, o pesquisador, agricultor e estudante de agronomia, Mateus Tremembé, comanda a aula-show "Cultura alimentar indígena em destaque".

Legenda: O show “Alegria Amarela”, de Lorena Nunes, abraçará todas as cores e batuques do Carnaval Foto: Henrique Kardozo

O DJ Estácio Facó anima a manhã, enquanto, ao meio-dia, os restaurantes garantem o Almoço no Mercado embalado pelo som da “2ª Cena: Roda de Choro das Mulheres”, dentro do projeto Chorinho na Estação.

A partir das 14h, o Bloco Iracema Bode Beat faz o show de encerramento do Festival, com personagens do bloco e os cantores Nayra Costa e Daniel Groove interpretando releituras autorais e contemporâneas do Ceará, além dos clássicos do axé.

Ao longo de toda a programação, espalhados pela Estação das Artes, haverá espaços como o Mercado da Cerveja, ocupado por cinco cervejarias do Ceará. O público poderá conferir, ainda, a Casa das Guardiãs, com degustação do café da manjerioba, minuto e ovas de camurupim, além de outros produtos cearenses da curadoria do Mercado AlimentaCE.

Além disso, a Mercearia AlimentaCE vai reunir produtores para comercializar os próprios empórios e trazer para perto do consumidor um pouco das geleias, cafés, queijos, embutidos e artesanatos de diversas partes do Estado. Por sua vez, na Bodega, o público será convidado a vivenciar experiências sensoriais com sementes de diversos tipos, enquanto que, no Comida de Pracinha, quitutes como pipoca, algodão doce, chegadinha e carne de fruta agradarão aos apaixonados pelas delícias de rua.

Serviço

Festival de Gastronomia Cearense: Um convite aos sentidos

Dias 20, 21 e 22 de janeiro - sexta, das 18h às 21h30; sábado, de 16h às 21h; e domingo, das 9h às 16h, no Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro). Gratuito. Sujeito à capacidade do espaço (1.500 pessoas por dia). Saída sem retorno



> Confira a programação completa

Dia 20 | Sexta-feira - 18h às 21h30

Centro de Design

18h - Abertura

18h30 - Lançamento da série audiovisual "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará"

19h - Roda de conversa “Comida e memória: gastronomia como patrimônio cultural”, com Vanessa Moreira e Cris Holanda, mediação de Marina Araújo

Gare da Estação das Artes

A partir das 18h, com DJ Kinas

Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

19h30 - Show com Os Alfazemas

Mercado da Cerveja: Capitosa, Turatti, Brauhaus, Duporto e Al Grain

Casa das Guardiãs: com degustação do Café da Manjerioba, Minuto e Ovas de camurupim

Bodega: espaço sensorial

Dia 21 | Sábado - 16h às 21h

Gare da Estação das Artes

16h - Abertura da Estação, com DJ Isa Capelo

Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

16h30 às 17h30 - Roda de conversa “Qual o babado da cerveja cearense?”, com Alfredo Aghina (Turatti), Sérgio Soares (Brauhaus) e Eduardo Lopes (Capitosa), mediação de Flor Viana

17h45 às 18h45 - Aula-show “Território, alimento e liberdade: caldinho de jerimum”, com Daniele Jucá

19h às 21h - Show “Alegria Amarela”, de Lorena Nunes

Mercado da Cerveja: Capitosa, Turatti, Brauhaus, Duporto e Al Grain

Mercearia AlimentaCE: Mata Branca, Acaragri, Bioceleiro, MST, Cajuína São João, The Pot, Ceart, Marmeloo, Nobre Vita e Delicia Nordestina

Comida de pracinha: pipoca, algodão doce, picolé e chegadinha

Casa das Guardiãs, com degustação dos produtos da série audiovisual e da curadoria AlimentaCE

Bodega: espaço sensorial

Dia 22 | Domingo - 9h às 16h

Gare da Estação das Artes

9h - Abertura da Estação

Comedoria aberta com os restaurantes Mormaço, Muá Tuá, Tacos Burger, Pachamama, Cozinha do Deyme e Sorvete da Reserva

Feira agroecológica com MST

Com DJ Estácio Facó

9h -12h - Oficinas infantis “Amassa a massinha: oficina de massa de modelar caseira” e “Bon Biju Petit: criação de colares de macarrão”, com Alê Grando

10h às 11h - Oficina “Capim Santo - que alimenta e que cura”, com alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

10h30 às 11h - Apresentação teatral infantil “A valorização da cultura alimentar do povo Tremembé”, com crianças indígenas da Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú

11h às 12h - Aula-show “Cultura alimentar indígena em destaque”, com Mateus Tremembé

12h às 14h - Chorinho da Estação

14h - Show de encerramento com Bloco Iracema Bode Beat

Mercado da Cerveja: Capitosa, Turatti, Brauhaus, Duporto e Al Grain

Mercearia AlimentaCE: Mata Branca, Acaragri, Bioceleiro, MST, Cajuína São João, The Pot, Ceart, Marmeloo, Nobre Vita e Delicia Nordestina

Comida de pracinha: pipoca, algodão doce, picolé, chegadinha

Casa das Guardiãs, com degustação do Café da Manjerioba, Minuto e Ova de camurupim e outros produtos cearenses da curadoria do Mercado AlimentaCE

Bodega: espaço sensorial

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil