Festival da Música de Fortaleza inicia edição 2021 com a missão de revelar talentos autorais

Os festivais reservam um capítulo especial na história da música popular brasileira. Nomes hoje reconhecidos no mercado despontaram em eventos dessa natureza. Chegando à sua quarta edição, o Festival da Música de Fortaleza consolida sua força de revelar talentos.

O palco do tradicional Teatro São José recebe essa festa da canção cearense. Ao todo, 30 composições originais concorrem em 2021. As semifinais serão realizadas hoje e sexta-feira (3). No sábado (4), acontece a grande final, com as 12 canções selecionadas pelos jurados.

Legenda: Campeã garantiu um contrato no valor de R$ 30 mil Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A produção do evento recebeu 313 inscrições, o que demonstra a diversidade de temas e gêneros musicais presentes. O Festival premiará obras inéditas, concedendo ao primeiro colocado o valor de R$ 40 mil. O segundo lugar receberá R$ 12,6 mil, enquanto o terceiro, R$ 5,7 mil.

Outra categoria presente é a de "melhor intérprete", cujo prêmio será de R$ 5,7 mil. Os critérios avaliados pelo corpo de jurados analisam pontos como a originalidade de música e letra, além da qualidade melódica e harmônica das composições.

Legenda: Mel Mattos apresentou "Tarde Demais", composta por Josué Costa e Glauco Luz Foto: Kaio Machado

Das 30 produções selecionadas, 17 são canções de artistas cearenses. Entre os intérpretes que irão apresentar as composições estão nomes como Tom Drummond, Wagner Castro, Nayra Costa, Lídia Maria, Shirley Diógenes, Yayá, Léa Katharina, Davi Duarte, entre outros.

Apresentações

Uma banda com direção e arranjos do músico Tarcísio Sardinha acompanhará os concertos musicais. O grupo reúne Pantico Rocha (bateria), Rossano Cavalcante (percussão), Lu D'Sosa (violão/guitarra), Stênio Gonçalves (teclado), Filipe Mota (baixo), Cacá Montanha (trompete), Rômulo Santiago (trombone) e Willian Ciriaco (flauta/sax).

Legenda: Em 2020, Amaro Penna defendeu "Que Bicho é Esse" Foto: Kaio Machado

Em 2020 do Festival da Música, a composição “Se Eu Fosse Eu” foi a vencedora. A obra foi Escrita por Shirley Diógenes e interpretada por Jeffe. "Lugar ao Sol", de autoria de Tiago Araripe e interpretação de Luiza Nobel ganhou o segundo lugar. "Negritude", composta por Claudecy Araújo e Xico Torres, interpretada por Nayra Costa, ficou em terceiro na competição.

Quem quiser acompanhar as apresentações do Festival, pode sintonizar a televisão nos canais TV Terra do Sol (42.1), TV Fortaleza (7.2) e TV Ceará (5.1). O evento também será transmitido por meio do YouTube da Prefeitura de Fortaleza e pelo Instagram da Secultfor.

Confira a lista de apresentações

02 de dezembro

"Iracema" (André Marinho - CE)

Intérprete: André Marinho

"Do Universo de Tupã" - O Ritual (Alfredo Reis - PA)

Intérprete: Alfredo Reis

"Com Meus Botões" (Wagner Castro - CE)

Intérprete: Wagner Castro

"A Saga De Um Retirante" (Chermont Jr. - AP)

Intérprete: Salomão Rossy

"Arrevoar" (America Rocha - RJ)

Intérprete: America Rocha

"Se Ainda Assim" (Jéssica Stephens -SP)

Intérprete: Lidia Maria

"Solar Com Oxumaré - Pra Continuar Mudando A Maré" (Pingo de Fortaleza - CE)

Intérprete: Pingo de Fortaleza

"Perdão" (Paulo Padilha - SP)

Intérprete: Simone Sousa

"Tocaia" (Pedro Sérgio - CE)

Intérprete: Anna Canário

"Alzheimer" (Tom Drummond - PB)

Intérprete: Tom Drummond

"Pequeno Planador" (Tiago Araripe - CE)

Intérprete: Nayra Costa

"Sete Vidas" (Genésio Tocantins - TO)

Intérprete: Genésio Tocantins

"Canto Livre" (Gildomar Marinho - CE)

Intérprete: Gildomar Marinho

"No Tempo das Pipas" (Camurça - CE)

Intérprete: Camurça

"Olhando o Pôr do Sol" (Alcio Barroso - CE)

Intérprete: Alcio Barroso

03 de dezembro

"O Casamento do Cravo e Rosa" (Tião Simpatia - CE)

Intérprete: Tião Simpatia

"Nordestino de Verdade" (Erivan Produtos do Morro - CE)

Intérprete: Erivan Produtos do Morro

"Ouvindo My Way" (Amaro Penna - CE)

Intérprete: Paulo Facanha

"É Osso" (Shirley Diógenes - CE)

Intérprete: Shirley Diógenes

"Pegue Viagem" (Orlângelo - CE)

Intérprete: Léa Katharina

"Eu Gosto de Ser Mulher" (Yayá - CE)

Intérprete: Yayá

"Frevo da Gargalhada" (Ademir Pedrosa - AP)

Intérprete: Íris Lima

"Forró Raiz" (Neopineo - CE)

Intérprete: Neopinel

"Voz e Violão" (Pedrinho Callado - PA)

Intérprete: Rogério Brito

"Desencanto" (Triunfo das Nulidades) (Jurandi Frutuoso / Joaquim Ernesto - DF)

Intérprete: Leandro Cavalcante

"Geandra" (Enrico Di Miceli / Joãozinho Gomes - AP)

Intérprete: Ariel Moura

"O Último Festival" (Robertho Aziz - RJ)

Intérprete: Robertho Aziz

"Estranhas Horas" (Luciano Brayner - CE)

Intérprete: Luciano Brayner

"Farol" (Isaac Cândido - CE)

Intérprete: Isaac Cândido

"Maria da Penha" (Davi Duarte - CE)

Intérprete: Davi Duarte

Serviço:

Festival da Música de Fortaleza 2021.

Eliminatórias hoje e quinta-feira (3/12).

Final no sábado (4).

Transmissão ao vivo em: Youtube e Instagram

Contato: (85) 3105.1294