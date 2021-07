Joey Jordison, ex-integrante da Slipknot, morre aos 46 anos

A família de Joey Jordison, ex-integrante e fundador da banda de metal Slipknot, anunciou a morte do artista, na segunda-feira (26), aos 46 anos. As informações são do Uol.

A causa da morte não foi divulgada. "Estamos com o coração partido por compartilhar a notícia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico e artista faleceu pacificamente enquanto dormia em 26 de julho de 2021. Ele tinha 46 anos", disse o comunicado.

"A morte de Joey nos deixou com o coração vazio e sentimentos de tristeza indescritível. Para aqueles que conheceram Joey, entenderam sua inteligência rápida, sua personalidade gentil, coração gigante e seu amor por todas as coisas familiares e musicais".

Não foram encontradas drogas ilícitas na casa onde Jordison foi encontrado, segundo o site TMZ. Uma autópsia ainda deve indicar o que teria levado a morte dele.

Saída da banda

A Slipknot foi fundada em meados de 1990, com a ajuda de Joey. No ano de 2013, no entanto, ele deixou o grupo sem revelar o motivo. Depois, emitiu um comunicado dizendo que não havia abandonado a banda.

O vocalista Corey Taylor disse à Metal Hammer, em 2014, que despedir Jordison após 18 anos foi "uma das decisões mais difíceis" que o grupo já fez, acrescentando que ele estava "em um lugar em sua vida" que "não é onde estamos".

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?