Ex-BBB Victor Hugo sai da UTI e recebe alta do hospital após complicações da Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo recebeu alta do Hospital Metropolitano de Alagoas. O psicólogo de Imperatriz, interior do Maranhão, deu entrada no hospital no sábado (19), e na segunda (21) precisou ir para um leito de UTI (Unidade de terapia intensiva), após complicações da Covid-19.



Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, ele recebeu alta "após uma melhora expressiva no quadro clínico". Victor Hugo vai finalizar o seu tratamento em isolamento em sua cidade natal, ainda segundo o boletim divulgado.



Victor Hugo entrou para a lista de famosos e artistas que contraíram o vírus recentemente. Dentre eles Marco Ricca, 58, que teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, no dia 20 após semanas se recuperando das complicações da doença.



Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda, 89, continua no hospital em luta pela vida. Conforme o boletim médico do último dia 15, ele havia apresentador uma piora e o seu pulmão estava comprometido por causa da infecção.



A atriz veterana das telinhas da Globo, Nicette Bruno, 87, também estava internada após complicações provocadas pela Covid e morreu no dia 20.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?