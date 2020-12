EX-BBB Victor Hugo é internado na UTI com Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo, participante da edição de 2020, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Maceió, onde ele está internado. O psicólogo deu entrada na unidade hospitalar às pressas no último fim de semana após ser diagnosticado com o vírus. A transferência para a UTI ocorreu nesta segunda-feira (21).

"Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele está recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável", declarou a comunicação do hospital onde ele está internado. As informações são da Revista Quem.

Victor Hugo estava passando de férias em um resort no município de Xingó, em Alagoas. Nas redes sociais, o psicólogo compartilhou fotos e vídeos enquanto aproveitava as belezas naturais do local.

Porém, o ex-BBB participou de uma experiência com influenciadores digitais no Rio de Janeiro, dias antes de ir a Xingó. No evento, estavam presentes famosos como a também ex-BBB Flay (que participou da mesma edição que Victor Hugo) e Tatiane Melo, namorada de Babu Santana (ex-brother que também testou positivo para Covid-19 recentemente).