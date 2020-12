Ex-BBBs pedem orações para Victor Hugo, que segue internado na UTI com Covid

Os ex-participantes do Big Brother 20 usaram as redes sociais para desejar melhoras ao ex-brother, Victor Hugo, internado no Hospital Metropolitano de Alagoas após complicações da Covid-19.

O psicólogo de Imperatriz, interior do Maranhão, deu entrada no hospital no sábado (19), e nesta segunda (21) precisou ir para um leito de UTI (Unidade de terapia intensiva). Segundo informações da assessoria do ex-BBB, o quadro de saúde é estável.

"O paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e está em um leito de UTI, necessitando de suporte de oxigênio. O atual quadro clínico do paciente é considerado estável", informou o último boletim médico divulgado pelo hospital.

A cantora Flay pediu orações aos seus seguidores do Twitter. "Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor", escreveu. Já o modelo e influenciador, Gui Napolitano disse que está orando. "Que Deus abençoe e proteja ele", desejou.

Marcela Mc Gowan também afirmou que faz preces para a melhora do ex-brother. "Meu amigo, orando por você! Mandem todas as boas energias possíveis! Que você se recupere logo! Te amo", tuitou. A cantora Gabi Martins reforçou a corrente de vibrações positivas. "Vamos continuar com essa corrente. Deus te proteja amigo."

