Ex-BBB Babu Santana revela que está com coronavírus

O ator e ex-BBB Babu Santana, 41, está com coronavírus. O ator revelou nas redes sociais que contraiu a Covid-19. "Notícia chata. Testei positivo para Covid-19 mesmo tendo todos os cuidados. Estou já isolado da minha família. Se cuidem, é sério, máscara, álcool em gel. Você que pode teste sempre que puder", comentou.

O artista se junta a outros famosos que estão com a doença. Dentre eles Marieta Severo, Marco Ricca e Nicette Bruno. Marieta Severo, 74, recebeu alta na manhã do último sábado (12) após oito dias internada com Covid-19 e pneumonia. A atriz já está em casa, descansando e se recuperando, de acordo com a sua assessoria de imprensa.



Nicette, 87, permanece internada e seu estado de saúde é considerado grave. A filha dela, Beth Goulart, pede diariamente pelas redes sociais uma oração para a matriarca.



Já Ricca, 58, tem apresentado evolução clínica, mas permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para um melhor monitoramento respiratório.

"O paciente segue apresentando evolução clínica, mas permanece no CTI para um melhor monitoramento respiratório. Ainda não há previsão de alta", diz o último comunicado do hospital. Há mais de 20 dias enfrentando a Covid-19, Ricca foi internado há mais de uma semana, quando já foi sedado e intubado.



Outra atriz da Globo que pegou o novo coronavírus foi Giovanna Antonelli, que frequentava os estúdios para trabalhar na novela "Quanto Mais Vida Melhor".