'Enfermeira': conheça série da Netflix baseada em fatos reais sobre acusada de assassinar pacientes

Nova série da Netflix, "Enfermeira" mal foi lançada e já está dando o que falar. Baseada em fatos reais, conta a história de uma enfermeira acusada de assassinar inúmeros pacientes no hospital em que trabalhava, localizado na Dinamarca. Os crimes ocorreram em 2015 e agora ganham o streaming por meio de um suspense curioso.

Na trama, Pernille Kuzmann (Fanny Louise Bernth), jovem enfermeira que começa a trabalhar no hospital dinamarquês Nykobing Falster, conhece Christina Aistrup Hansen (Josephine Park), a enfermeira mais reconhecida e celebrada do local.

Ao passo em que as duas desenvolvem uma amizade, Pernille começa a perceber que, sempre que Christina está de plantão, pacientes morrem inesperadamente.

A questão é: o que faz com que a moça levante algumas suspeitas em relação à colega? Estaria Christina assassinando pacientes? A minissérie é assinada pelos mesmos produtores de "O Homem das Castanhas", seriado prestigiado da Netflix, e promete captar a audiência devido à boa combinação de suspense e drama.

Conheça o história real de Enferemeira

Fora da ficção, a história é exatamente a mesma. Aconteceu na Dinamarca, na região de Lolland-Falster, e envolveu uma enfermeira que foi acusada por colegas de matar pacientes no hospital em que trabalhava. Os fatos brutais moldaram as cenas da série.

Legenda: Christina Aistrup Hansen, enfermeira acusada dos assassinatos na vida real; ao lado, o hospital onde cometia os crimes Foto: Divulgação

Christina Aistrup Hansen foi denunciada pelos colegas oficialmente no dia 1º de março de 2015, como revela o livro "The Nurse: Inside Denmark's Most Sensational Criminal Trial", do jornalista dinamarquês Kristian Corfixen.

Na obra, a história é contada de forma mais detalhada, com vários testemunhos, evidências e dados. A série da Netflix, inclusive, utiliza o exemplar como base.

O que aconteceu com enfermeira que matava pacientes?

Hansen foi considerada culpada após julgamento, em maio de 2017, sendo sentenciada a 12 anos de prisão por quatro tentativas de assassinato (outras de suas vítimas foram cremadas e, portanto, as mortes não puderam ser associadas à enfermeira).

Legenda: A questão que permeia a série é: a partir das suspeitas de outra enfermeira, estaria Christina assassinando pacientes? Foto: Divulgação

Foi atestado que a profissional de saúde dava à pacientes doseis letais de Diazepam e morfina.

Durante o julgamento da enfermeira, uma avaliação psicológica forense chegou à conclusão de que Hansen sofria de desordens de personalidade, que a faziam buscar atenção em excesso.