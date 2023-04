Salão de Abril 2023 homenageia Leonilson com 40 obras de artistas nordestinos

Começa, neste sábado (29), mais uma edição do Salão de Abril. No 74º ano, o principal evento das Artes Visuais em Fortaleza segue pulsando criatividade, a começar pelo artista que homenageia. Leonilson, detentor de grande obra e influência, ganha destaque na mostra.

No total, 40 trabalhos de artistas nordestinos ocupam o Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. São instalações, fotografias, pinturas, ilustrações, performances e vários outros projetos no roteiro, incluindo apresentações culturais. Seminários, leitura de portfólio e intervenções artísticas completam a programação.

Dos 341 projetos validados para concorrer ao edital, 315 são do Ceará, sendo 251 de Fortaleza e outros 64 de municípios cearenses como Maracanaú, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Eusébio, Iguatu, entre outros. Foram escolhidos 26 projetos dos estados nordestinos, oriundos de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Neste ano, a equipe curatorial é composta pelos cearenses Jonas Van, Galciani Neves e Victor Perlingeiro. A mostra abre para visitação neste sábado (29), às 18h. O vernissage será aberto ao público, com a presença dos artistas contemplados e da curadoria.

A exposição seguirá aberta para visitação, de 02 de maio a 01 de julho, de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 16h. O acesso é gratuito.

Diferentes artes

A presente edição do Salão recebeu inscrições de obras em nove modalidades: instalação (91 obras), pinturas (66), fotografia (60), videoarte (36), desenho (25), escultura (24), colagem (17), performance (14) e gravura (6).

Legenda: Obras de Charles Lessa (Breakfast Dream) e de Jean dos Anjos (Macumba para derrubar fascista) expostas no Salão de Abril 2023 Foto: Kid Junior

Tudo é promovido pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria da Cultura (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema. Em foco, além da efervescência de nomes contemporâneos, a herança deixada por Leonilson.

O fazer do renomado artista abrange diferentes formas de expressão, a exemplo de pintura, desenho, bordado, escultura e instalações. Gênio, criou elementos que se tornaram recorrentes na própria produção, tais como o livro aberto, a torre, o radar, o átomo, o coração, a espiral, o relógio, a bússola e a ampulheta, entre outros, influenciando distintas gerações.



Serviço

74º Salão de Abril

Abertura neste sábado (29), a partir das 18h, no Centro Cultural Casa Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro). Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 16h. Acesso gratuito.

