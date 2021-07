Encerramento das férias no Ceará tem reabertura de museu, atividade ao ar livre e sessões de cinema

Em respeito às normas de segurança sanitárias para contenção do novo coronavírus, também é obrigatório o uso de máscara durante todo o percurso e utilização de álcool em gel na entrada e saída.

Atividades culturais

Na programação cultural do final de semana, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura está com programação híbrida, apesar da maior parte dela ainda ser virtual. O Cinema do Dragão , traz neste sábado (31), na “Sessão Clássicos” dois filmes da trilogia das cores do realizador polonês Krysztof Kieslowsk, “A Fraternidade é Vermelha” e “A Igualdade é Branca”.

Já destaque para a programação virtual, é o encerramento do webnário “Invenções digitais: mídia, performance e virtualidade”, que trouxe artistas e pesquisadores para discutir sobre tecnologia e os modos de composição em arte durante toda semana. A transmissão será ao vivo pelo canal do Dragão do Mar no Youtube, às 15h.

Outro equipamento cultural que tem programação virtual disponível é o Cineteatro São Luiz, dessa vez a programação é infantil, as “Férias no São Luiz”, em formato virtual e com duas atividades no fim de semana. Toda a programação pode ser acompanhada no site e no canal do YouTube e no site.

O Theatro José de Alencar também segue com o “TJA de Férias”. Com programação que pode ser vista pelo Instagram (@tja.theatrojosedealencar), Facebook e Youtube do equipamento, o destaque vai para a exibição do espetáculo “ET Francisco e o Mistério do Significado Real”, do Coletivo Girassóis, às 16h, destinado ao público infantil, neste sábado (31).

À noite, às 20h, também terá exibição do projeto “V desfile transformando”, da Associação de Solidariedade aos Meninos e Meninas de Fortaleza (Casa de Andaluzia).