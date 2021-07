De férias em Fortaleza? Confira alguns equipamentos culturais abertos na capital cearense

Durante o mês de julho, serão exibidos 17 filmes em 25 sessões na faixa de programação “Clássicos São Luiz”. Entre os títulos, estão: “Amadeus”, “Apocalypse Now: The Final Cut”, “A Vida é Bela”, “A Missão”, “Sin City - A Cidade do Pecado”, “Watchmen”, “Quadrophenia”, “O Grande Lebowski”, “Doutor Jivago”, “O Leopardo”, “A Profecia”, “O Exorcista”, “Uma Odisséia no Espaço” e “Blade Runner - O Caçador de Andróides”.

A programação encerra no último sábado (31/7), com a “Maratona Indiana Jones” em homenagem aos 40 anos do primeiro lançamento da saga (1981), franquia criada por George Lucas e dirigida por Steven Spielberg. Os filmes a serem exibidos são: “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, “Indiana Jones e o Templo da Perdição” e “Indiana Jones e a Última Cruzada”.

Cinema do Dragão do Mar

Os filmes “First Cow”, “Alvorada” e “Druk” marcam a retomada das sessões presenciais da sala 2 do Cinema do Dragão do Mar, com ocupação restrita a 60 pessoas (30% da capacidade). As sessões do Cinema Virtual e a programação no YouTube seguirão acontecendo.

Estão previstos ainda para o mês de julho os filmes “Chico Ventania também queria ter um submarino”, “Migliaccio – O Brasileiro Em Cena”, “O Charlatão”, “Pedro E Inês: O Amor Não Descansa”, entre outros títulos.

Tanto a sala de cinema 1 como os demais espaços do Dragão do Mar, a exemplo dos cafés, planetário, museus e áreas comuns ainda não estão liberados. A retomada deve acontecer conforme a situação epidemiológica do estado, e, enquanto isso, os equipamentos seguem com programação virtual.



Endereço: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema). Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) à venda na bilheteria do Cinema do Dragão (14h às 20h) e no site Ingresso.com. Na terça-feira, o acesso tem valor promocional por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).