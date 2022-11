Elton John tem transmissão ao vivo de último show nos Estados Unidos; veja horário e como assistir

O cantor e compositor britânico Elton John contará com uma transmissão ao vivo do último show nos Estados Unidos da turnê "Farewell Yellow Brick Road". A apresentação acontecerá no próximo domingo (20), no palco do Dodger Stadium, em Los Angeles.

Conhecido por músicas como "Tiny Dancer" e "Your Song", o artista escolheu o local por ter uma carga simbólica, já que foi no palco do Dodger Stadium que ele se consolidou como nome importante da música internacional.

Na despedida da turnê, conta com a participação de outros artistas, como Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile no palco.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão ao vivo será disponibilizada no no streaming do Disney+, a partir das 23h30, conforme horário de Brasília. Na plataforma, o evento foi intitulado de "Elton John Live: O show da despedida".

Parceria com a Disney

Elton John fez uma parceria com o streaming da Disney, que tem registrado a turnê.

As filmagens farão parte do documentário "Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend", com estreia prevista para 2023.