Edifício São Pedro é cenário do próximo romance da escritora Socorro Acioli

Imponente estrutura na paisagem de Fortaleza e um dos cartões-postais da cidade, o Edifício São Pedro é cenário do próximo romance de Socorro Acioli. Detalhes foram revelados pela própria escritora em publicação nas redes sociais nessa terça-feira (2).

Segundo a cearense, a obra terá como título "Delírio San Pedro" e será publicada pela Companhia das Letras em 2025 ou 2026. "É uma loucura grande, dessa vez. Comecei a pensar nele em 2007. Trabalho esse texto desde 2009, fiz três versões que joguei fora, hoje recomeço".

Outras informações foram compartilhadas por Socorro em entrevista ao Verso ainda no ano passado, na preparação para o lançamento de "Oração para Desaparecer", romance mais recente dela. Além de a trama acontecer no Edifício São Pedro, tem um menino como protagonista.

Legenda: "É uma loucura grande, dessa vez", comenta Socorro Acioli sobre o romance ambientado no Edifício São Pedro Foto: Ismael Soares

"A história é inspirada no São Pedro, mas não é a história real do edifício – assim como a Igreja é em Almofala, mas os personagens da obra não são reais de lá [em referência a 'Oração para Desaparecer']. É sobre um prédio abandonado na beira do mar”.

Aura de sonho

O mote para escolher o edifício como cenário partiu quando, determinada vez, Socorro fez um curso de vela artesanal. Ao término da formação, uma colega perguntou a alguém onde era possível restaurar cadeiras, uma vez que tinha algumas da família que precisavam passar por esse processo. A família dela possuía um hotel.

"Na hora em que ela falou isso, que a família tinha um hotel, já senti que era o Edifício São Pedro. E ela confirmou que era, me dando mais detalhes sobre processos atuais quanto ao prédio e tal", contou Acioli, que mostrou também, nas redes, ter uma fotografia da artista Hannah Rodrigues como gatilho para a história. "Aí está o personagem, o local, a aura de sonho".

Destino incerto

Reportagem publicada em julho do ano passado pelo Diário do Nordeste mostrou que um decreto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT) trazia novo capítulo à história do Edifício. A gestão estadual decidiu revogar a "utilidade pública para fins de desapropriação" do imóvel. Agora, a família proprietária é quem decide o destino do prédio.

A notícia se somou a um longo impasse quanto ao futuro da edificação. Instalado em 1951 com o nome de Iracema Plaza Hotel, o São Pedro foi considerado o “Copacabana Palace cearense”. Era o primeiro empreendimento na orla de Fortaleza com mais de um andar. No fim dos anos 1970, passou a ser de uso exclusivamente residencial e foi rebatizado para "Edifício São Pedro".

Na última década, em meio ao avanço na degradação da estrutura, o ponto foi alvo de debate na esfera pública. Ganhou e perdeu tombamento provisório por parte da Prefeitura Municipal. Houve até promessa de que a estrutura seria reformada e o local passaria a funcionar como equipamento cultural.