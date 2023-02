É do bloco do sofá? Confira lista com filmes e séries para maratonar durante o Carnaval

O clima de Carnaval toma conta das capitais brasileiras. Blocos e foliões protagonizam a alegria, mas a popular festividade também é prato cheio para quem gosta de descansar. Assim, o feriado prolongado é a oportunidade para colocar as séries em dia e ficar por dentro das melhores produções.

A recente premiação do Globo de Ouro iluminou os melhores do ano na TV e streaming. A ideia é maratonar e separamos as séries que cabem direitinho nos quatro dias de folia. Do drama à comédia, o desfile é de opções para todos os gostos. Afinal, se organizando, todo mundo assiste.

A próxima edição do Oscar acontece em março e vários filmes indicados estão sendo exibidos nos cinemas da capital cearense. Outras opções nesse período são o relançamento de um clássico do cinema e mais um sucesso dos heróis da Marvel. Mas, se a ideia é ficar os dias em casa, as plataformas de streaming também garantem a diversão.

Séries para maratonar

"Inventando Anna"

"The White Lotus"

"Cangaceiro do Futuro" (Netflix)

Legenda: Nos EUA, por exemplo, "O Cangaceiro do Futuro" ganhou o título de "Time Hustler"

"Only Murders in the Building"

"Abbott Elementary"

"Pam & Tommy" (Star+)

Legenda: Lily James e Sebastian Stan imitam pose icônica de Pamela Anderson e Tommy Lee Foto: Reprodução

"O Gambito da Rainha"

"O Urso"

Que tal um cineminha na folia?

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

"M3GAN"

"Titanic" - Reexibição

"Aftersun"

"Triângulo da Tristeza"

"Avatar: O caminho da água"

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

"Um Jóquei Cearense na Coreia"

Tem no streaming também

"Nada de Novo no Front"

"Pinóquio por Guilhermo del Toro"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Elvis"