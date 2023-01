Anote aí os filmes e séries mais aguardados para 2023

A concorrência do cinema e streaming promete ferver em 2023. Nessa corrida pela audiência quem ganha é o público. Franquias populares retornam (casos de "Velozes e Furiosos 10"e "Jhon Wick 4: Baba Yaga"). E a turma dos "heróis" se destaca com "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e "Aquaman e o Reino Perdido".

Para os pequenos, janeiro já se anima com "Gato de Botas 2 – O Último Pedido". Na lista dos mais aguardados consta a versão "live action" de "Barbie", "Duna" e "Oppenheimer" (de Christopher Nolan). Tem as cinebiografias das divas Whitney Houston e Gal Costa.

O seriado "The Last of Us" (HBO) chega como a grande estreia do primeiro semestre. Outra novidade da mesma produtora é "Love and Death". Disney chega com "The Mandalorian" (3ª temporada) e Netflix com Bridgerton (3ª temporada). "That '90s Show" deve acertar em cheio a nostalgia dos fãs.

Prepara a pipoca e organiza o sofá. Veja o que cada mês reserva no cinema e uma lista das séries confirmadas para 2023.

Janeiro

M3GAN

Nas Ondas da Fé

Gemini: O Planeta Sombrio

Gato de Botas 2 – O Último Pedido

Legenda: Novas aventuras do felino espadachim

Fevereiro

Desapega!

Legenda: Comédia romântica traz Gloria Pires e Maisa

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

I Wanna Dance with Somebody

As Múmias e o Anel Perdido

Março

Pânico 6

Shazam! 2 - Fúria dos Deuses

Legenda: DC retorna com Shazam

Jhon Wick 4: Baba Yaga

Super Mario Bros - O Filme

Creed III

Abril

Dungeons and Dragons

Legenda: Clássico RPG ganha vida nos cinemas

A Morte do Demônio - A Ascensão

Os Vampiros de Salem

Maio

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Legenda: Filme da Marvel vem sendo anunciado como o último com a formação original da equipe

A Pequena Sereia

Velozes e Furiosos 10

Junho

Transformers 7: O Despertar das Feras

The Flash

Indiana Jones 5

Silvio Santos - O Sequestro

Julho

Barbie

Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 1 (2023)

As Marvels

Minecraft - O Filme

Agosto

O Protetor 3

Legenda: Denzel Washington volta ao território da ação

Nosso Lar 2: Os Mensageiros:

MegaTubarão 2

Setembro

Legalmente Loira 3

A Freira 2

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Os Mercenários 4

Outubro

Uma Fada Veio Me Visitar

Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Jogos Mortais 10

Trolls 3

Novembro

Duna - Parte 2

Legenda: Denis Villeneuve dirige continuação do sucesso de 2021

Blade

Dezembro

Aquaman e o Reino Perdido

Wonka – A Fantástica Fábrica de Chocolates

Séries esperadas em 2023

The Last of Us

The Witcher – 3ª temporada

The Boys: Gen V

Agatha: Coven of Chaos

That '90s Show

Ahsoka

Invasão Secreta

Loki – 2ª temporada

Bridgerton (3ª temporada)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

The Boys (4ª temporada)

The Mandalorian – 3ª temporada

Succession (4ª temporada)

And Just Like That (2ª temporada)

Pacificador (2ª temporada)

Vikings Valhalla (2ª temporada)

Ted Lasso – 3ª temporada

Sombras e Ossos – 2ª temporada

Love & Death