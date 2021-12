Documentário '5 Casas' é o grande vencedor do 31º Cine Ceará

O documentário autobiográfico "5 Casas", dirigido por Bruno Gularte Barreto, venceu o 31º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. O encerramento e a cerimônia de premiação ocorreram nesta sexta-feira (3) no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.

Produção ganhou o Troféu Mucuripe na categoria Melhor Longa-metragem, além de R$ 20 mil para distribuição do filme no Brasil. Além do grande prêmio, "5 Casas" também arrastou Melhor Roteiro (Bruno Gularte e Vicente Moreno) e Melhor Som (Emil Klotzsh).

VEJA O TRAILER DE "5 CASAS":

"Cinco casas e as pessoas que as habitam. Uma velha professora de francês, um jovem homossexual, um homem que vive em uma fazenda isolada, um grupo de freiras que conduz uma escola e um menino cujos pais morreram 20 anos atrás", diz a sinopse do longa.

Legenda: Vencedores do 31º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha/Divulgação

Homenagem e encerramento

O governador Camilo Santana foi homenageado pelo festival. Ele recebeu o troféu Eusélio Oliveira das mãos do cineasta Rosemberg Cariry, em virtude do trabalho realizado por ele em prol da cultura cearense.

Assinei há pouco, durante a solenidade de encerramento do 31° Cine Ceará, no Cineteatro São Luiz, a lei que cria o Programa Ceará Filmes, política pública de cultura para o fortalecimento do audiovisual cearense. (cont) pic.twitter.com/svI7owBI3b — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 4, 2021

Após a cerimônia de premiação e a homenagem, a chamada sessão hors concours exibe o longa-metragem "O Marinheiro das Montanhas", de Karim Aïnouz. para encerrar o Cine Ceará.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES DO 31º CINE CEARÁ

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Melhor Longa-metragem

“5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto

Prêmio: Troféu Mucuripe e cheque no valor de R$ 20 mil

Melhor Direção

Alicia Cano Menoni, por “Bosco”

Melhor Atuação Feminina

Clebia Sousa, por “Fortaleza Hotel”

Melhor Atuação Masculina

Vanderlei Bernardino, por “Fortaleza Hotel”

Melhor Roteiro

Bruno Gularte Barreto e Vicente Moreno, por “5 Casas”

Melhor Fotografia

Petrus Cariry, por “A Praia no Fim do Mundo”

Melhor Montagem

Guillermo Madeiro, por “Bosco”

Melhor Trilha Sonora Original

Giorgio Ferrero e Rodolfo Mong, por “Bosco”

Melhor Som

Emil Klotzsh, por “5 Casas”

Melhor Direção de Arte

Sergio Silveira, por “A Praia do Fim do Mundo”

PRÊMIO DA CRÍTICA - ABRACCINE

“A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Melhor Curta-metragem

“Chão de Fábrica”, de Nina Kopko

Melhor Direção

Pedro Gonçalves, por “O Resto”

Melhor Roteiro

Carlos Segundo, por “Sideral”

PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE

“O Durião Proibido”, de Txai Ferraz

PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS

“Chão de Fábrica”, de Nina Kopko

TROFÉU SAMBURÁ MELHOR CURTA-METRAGEM

"Sideral", de Carlos Segundo

TROFÉU SAMBURÁ MELHOR DIREÇÃO

Júlia Fávero e Victoria Negreiros, por "Como Respirar Fora d'Água"

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Melhor Longa-metragem

“Minas Urbanas”, de Natália Gondim

Melhor Curta-metragem

“Sebastiana”, de Cláudio Martins

PRÊMIO ÁGUA E RESISTÊNCIA

“Jeanstopia”, de Gabriel Viggo E Murilo Da Paz, eleito pelo Júri Olhar Universitário

Prêmio de R$ 3 mil



MOSTRA PONTES CRIATIVAS

De Fortaleza - "Eu sou as cores, você é a praça", de Paulo Ribeiro e Anio Tales Carin

De Santos - "Eu não sou daqui", de Leandro Olímpio