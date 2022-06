Dia do Surfe: guia de praias para curtir as melhores ondas do Ceará

Na terra do sol e do vento, o surfe é um esporte bastante praticado nas praias cearenses. Moradores, turistas, adultos e crianças, todos aproveitam as ondas do Ceará. O Dia Internacional do Surfe é comemorado no terceiro sábado de junho em alusão ao solstício de verão do Hemisfério Norte, que em 2022, acontece hoje (18).

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste reuniu sugestões de praias no litoral cearense para quem quer testar o esporte ou para quem já é experiente. As dicas são dos experientes professores de surfe João Carlos Sobrinho, o Fera, e Nailson Sousa. A gente também falou com o surfista Davi Oliveira. Confira:

Praia do Futuro

Uma das praias mais conhecidas de Fortaleza, a Praia do Futuro é um bom point para o surf. De acordo com João Carlos, dá onda o ano inteiro. “Há ondas windshell, que são ondas de vento. Agora, com o inverno no hemisfério sul, tem toda uma pressão que causa uma ondulação de leste, fazendo com que chegue muito intensa na Praia do Futuro”.

Além disso, no ponto, forma uma pororoca, uma onda camaleão que cria um backwash, ou seja, movimento de água que resulta em um tipo de vai e vem.

Legenda: Na Praia do Futuro, é possível surfar em um ponto que forma uma pororoca Foto: Fabiane de Paula/SVM

Para Nailson, esse point é mais recomendado para quem está em um nível mais avançado no esporte, por ter ondas mais intensas e mar forte com correnteza.

Barra do Ceará

Outra sugestão dos professores é a praia da Barra do Ceará, onde é possível encontrar ondas tanto para níveis iniciantes quanto avançados. “No Polo da Barra, as ondas são mais tranquilas então é uma opção para quem está começando”, indica Nailson.

Legenda: No Polo da Barra, as ondas são mais tranquilas e ideais para iniciantes Foto: Natinho Rodrigues

Já João Carlos afirma ser possível encontrar uma onda internacional no local. “O tamanho, a intensidade, a abertura da onda são fantásticas. Ideal para atletas avançados”.

Pirambu

Próximo à Barra, a região do Pirambu também é uma opção, conforme João Carlos, pois lá as ondas quebram mais afastadas, fazendo com que sejam grandes, boas potentes. “Naquela região, há um potencial incrível de ondas, quebrando fora inclusive”.

Titanzinho

Na praia que revelou a surfista tetracampeã brasileira, Tita Tavares, o Titanzinho pode ser uma opção tanto para quem quiser aprender a surfar quanto para quem já experiente a depender da época do ano.

"A praia do Titanzinho recebe ondulação forte mesmo entre novembro a começo de maio, quando é inverno no hemisfério norte. No Hawaiizinho da ponte metálica, há uma ondulação que quebra mais fora, uma onda muito boa, uma das mais fortes da Região Metropolitana de Fortaleza e do estado, mas ela é mais pra pessoas experientes”, explica João Carlos.

Legenda: Praia do Titanzinho é boa opção para praticantes de todos os níveis Foto: Thiago Gadelha/SVM

O professor explica ainda que, nesta época do ano e até o começo de novembro, o nível da maré está mais baixo então é um bom período para quem não é tão experiente e quer começar a aprender.

Segundo Davi, no local há muitas escolinhas para fazer aula. “Ideal para a prática do surf na maré enchendo, mas geralmente sempre é lotado”.

Praia do Portão

Uma outra dica de Davi é a Praia do Portão, localizada próxima ao Terminal Marítimo de Passageiros, porém a indicação é para surfistas mais experientes.

“O pico contém muitas pedras e só funciona na maré mais seca, mas é um lugar com ótimas ondas. É importante lembrar sempre de respeitar os surfistas que já surfam lá há mais tempo”.

Praia da Caponga

Também na RMF, o ‘Fera’ diz que a praia da Caponga, em Cascavel, é uma opção maravilhosa para a prática do esporte.

“Está linda, limpa, é uma das melhores praias pra surfar, mas precisa de ondulação de norte-nordeste pra onda ficar perfeita e isso acontece quando tá inverno no hemisfério norte, depois disso não fica tão bom”.

Pecém

A Praia do Pecém também é outra sugestão e, conforme João Carlos, as ondas do local têm uma direita incrível. "É uma onda que abre para o lado direito de quem está vindo da onda, quem olha no lado da praia é do lado esquerdo. Uma onda muito parecida com as ondas do Paracuru.

Veja outras sugestões

Praia Formosa (Leste Oeste)

Praia de Iracema

Icaraí

Pico das Almas/ Cumbuco

Abreulândia/Cofeco

Paracuru

Praia de Lagoinha

Taíba

Sabiaguaba

Caça e Pesca