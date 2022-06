50 Tons de Cinza e Blogueira: veja 10 suítes temáticas em motéis no Ceará para o Dia dos Namorados

Prazer tem endereço, ambiente e criatividade. Entre quatro paredes, a imaginação pode ampliar as sensações. Seja com decoração requintada ou brincadeira num touro mecânico, ou mesmo com apetrechos sadomasoquistas, os motéis trazem diversas opções para quem quer mais privacidade ou mesmo apimentar os momentos a dois.

Nas vésperas dos Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, confira alguma suítes temáticas para comemorar a data com criatividade. Confira:

1. Suíte Blogueira

Legenda: Suíte Blogueira tem decoração requintada e é procurada por interessados em fazer sessão de fotos Foto: Reprodução Legenda: Suíte Blogueira tem decoração requintada e é procurada por interessados em fazer sessão de fotos Foto: Reprodução Legenda: Suíte Blogueira tem decoração requintada e é procurada por interessados em fazer sessão de fotos Foto: Reprodução

Localizada no Perfume Motel, a suíte Blogueira é repleta de requinte e uma decoração ‘instagramável’. Além da beleza, o quarto oferece adega de vinhos climatizada, ar-condicionado, controle de iluminação, banheira de hidromassagem, TV LED, vitrine de bebidas, vitrine erótica com produtos variados e outros serviços.

A suíte, de acordo com o motel, é bem procurada inclusive para sessões de fotos. Além da Blogueira, o Perfume oferece outras acomodações temáticas, como a Praia, Paris, Camarote e, em breve, vai lançar a Nova York.

O valor para 2 horas de permanência na Blogueira é de R$ 195 e o pernoite custa R$ 390.

2. Suíte 50 Tons de Cinza

Legenda: Na suíte 50 Tons de Cinza, o cliente tem acesso a apetrechos para o momento íntimo Foto: Reprodução Legenda: Na suíte 50 Tons de Cinza, o cliente tem acesso a apetrechos para o momento íntimo Foto: Reprodução Legenda: Na suíte 50 Tons de Cinza, o cliente tem acesso a apetrechos para o momento íntimo Foto: Reprodução

Inspirado na franquia de filmes Cinquenta Tons de Cinza, de Sam Taylor-Johnson, o Ritz Motel oferece duas suítes com a temática fetichista do sadomasoquismo: a 50 Tons de Cinza e 50 Tons de Liberdade.

Ambas são bastante procuradas, de acordo com o local, e são equipadas com apetrechos como algemas e correntes, chicotes, chibatas, máscaras e mais. Na suíte Liberdade, há ainda um mastro de pole dance.

O valor para permanência de 2 horas custa R$ 89,00.

3. Suíte Consultório

Legenda: A suíte Consultório brinca com o fetiche sexual e aposta na criatividade Foto: Reprodução Legenda: A suíte Consultório brinca com o fetiche sexual e aposta na criatividade Foto: Reprodução Legenda: A suíte Consultório brinca com o fetiche sexual e aposta na criatividade Foto: Reprodução

No Ritz Motel, uma outra opção temática é a suíte Consultório, contemplando o fetiche, e é equipada com espelho no teto, cadeira de consultório erótica, luzes de led e mais.

O valor para 2 horas de permanência é de R$ 78,00.

4. Suíte Diamante

Legenda: Suíte Diamante é ideal para grupos com espaço amplo para festas Foto: Reprodução Legenda: Suíte Diamante é ideal para grupos com espaço amplo para festas Foto: Reprodução Legenda: Suíte Diamante é ideal para grupos com espaço amplo para festas Foto: Reprodução

Equipada com duas camas de casal e espaço para performance sensual, a suíte Diamante, do Spa Urbano Motel, é ideal para grupos.

A acomodação é ainda equipada com poltrona erótica, piscina aquecida com cascata, banheira de hidromassagem com iluminação cromoterapia, sauna a vapor e mastro de pole dance.

A permanência de até 3 horas custa R$450,00, já o valor da diária é de R$ 1,8 mil e o do pernoite de R$ 900,00.

5. Suíte com touro mecânico

Legenda: Suíte Real traz touro mecânico para um momento mais lúdico Foto: Reprodução Legenda: Suíte Real traz touro mecânico para um momento mais lúdico Foto: Reprodução Legenda: Suíte Real traz touro mecânico para um momento mais lúdico Foto: Reprodução

Um item inusitado para quem quer tornar o momento mais lúdico e divertido é oferecido pelo Motel Sunset, em Barbalha. A suíte Real conta um touro mecânico, além de duas camas, mastro de pole dance, poltrona erótica, piscina e banheira de hidromassagem.

A gerente Zauda Santana conta que o espaço é bastante procurado por casais e até mesmo grupos que desejam fazer festas, comemorar aniversários ou outras ocasiões. O valor para 3 horas é de R$ 159,90.

6. Suíte Voyeur

Legenda: As suítes Voyeur oferece compartilhamento da visão dos quartos Foto: Reprodução Legenda: As suítes Voyeur oferece compartilhamento da visão dos quartos Foto: Reprodução Legenda: As suítes Voyeur oferece compartilhamento da visão dos quartos Foto: Reprodução

Atendendo às fantasias, o Ele & Ela Motel oferece a comodidade Voyeur, duas suítes espelhadas e iguais separadas por uma janela de vidro que permite a interação entre os casais vizinhos. O conceito vem do voyeurismo, em que o indivíduo sente prazer pela observação de outras pessoas nuas ou praticando atos sexuais.

Alessandro Abreu, responsável pelo Marketing do motel, os ocupantes das suítes podem escolher compartilhar a visão com o quarto ao lado e ainda é possível compartilhar o momento. Segundo ele, a demanda pelas suítes é alta.

O valor para 3 horas de permanência é de R$ 105 e conta ainda com ar-condicionado split, canal erótico, ducha, espelhos, frigobar, painel de automação.

7. Suíte Disco

Legenda: Procurada para comemorações e festas, decoração da suíte Disco é composta por elementos de boate Foto: Reprodução Legenda: Procurada para comemorações e festas, decoração da suíte Disco é composta por elementos de boate Foto: Reprodução Legenda: Procurada para comemorações e festas, decoração da suíte Disco é composta por elementos de boate Foto: Reprodução

O Ele & Ela possui, ao todo, 39 suítes temáticas e uma delas é a Disco, equipada com mastro de pole dance, iluminação festiva, canal erótico, ducha, banheira de hidromassagem e mais.

A acomodação é bastante procurada, conforme Abreu, para festas e despedidas de solteiro, por exemplo. Para este quarto, o valor para 3 horas de permanência é R$ 87,00 e o pernoite é R$ 175,00.

8. Suíte Garagem

Legenda: Quarto faz alusão à garagem com a simulação de um carro como a cama Foto: Reprodução Legenda: Quarto faz alusão à garagem com a simulação de um carro como a cama Foto: Reprodução Legenda: Quarto faz alusão à garagem com a simulação de um carro como a cama Foto: Reprodução

Com decoração semelhante a uma garagem de carros, a suíte Garagem oferece uma experiência lúdica. A cama da acomodação inclusive simula um automóvel.

A suíte está localizada no Motel Momentos e é equipada com decoração rústica e banheira de hidromassagem.

O valor de 2 horas de permanência custa R$ 186,99, já o pernoite, R$ 219,99.

9. Suíte Fantasia

Legenda: Na suíte Fantasia, a decoração é temática remetendo ao erotismo Foto: Reprodução Legenda: Na suíte Fantasia, a decoração é temática remetendo ao erotismo Foto: Reprodução Legenda: Na suíte Fantasia, a decoração é temática remetendo ao erotismo Foto: Reprodução

O Motel Momentos oferece ainda a suíte fantasia, equipada com cadeira erótica e decoração temática. Na acomodação, há ainda uma vitrine com apetrechos e produtos que podem ser comprados pelo cliente.

A permanência de até 2 horas custa R$ 79,99, e o valor do pernoite é R$ 119,99.

10. Suíte Double Country

Legenda: A suíte Country traz uma decoração repleta de referências rústicas Foto: Reprodução Legenda: A suíte Country traz uma decoração repleta de referências rústicas Foto: Reprodução Legenda: A suíte Country traz uma decoração repleta de referências rústicas Foto: Reprodução

Com temática country, a suíte Double Country, instalada no Chalex Country Motel, resgata o rústico em uma acomodação equipada com banheira de hidromassagem, cama dupla, piscina com cascata e solarium. A decoração é repleta de itens que remontam à fazenda.

De acordo com a gerente do local, Mazé Valcacio, a escolha do tema foi uma aposta que deu certo e não teve motivo específico, mas a procura pelo quarto é grande.

O valor para até 3 horas de permanência é R$ 242,00 e meia diária custa R$ 484,00.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?