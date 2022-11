Designer Fernando Campana morre aos 61 anos em São Paulo; veja obras do artista

O designer Fernando Campana faleceu aos 61 anos nesta quarta-feira (16), em São Paulo. A informação foi divulgada pelo Estúdio Campana, empresa do artista e do irmão, Humberto Campana. A causa da morte não foi divulgada.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Fernando Campana hoje, dia 16 de novembro, em São Paulo. Agradecemos a solidariedade de todos e pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento", diz a nota divulgada pelo empreendimento.

Irmãos Campana

Legenda: Irmãos estão listados como um dos principais arquitetos do mundo Foto: AFP

Ao lado de Humberto, Fernando fundou o Estúdio Campana em 1984. Os móveis de desenhos inusitados criados pela dupla alcançaram sucesso internacional. Conforme o portal Uol, as obras da dupla misturavam formam inusitadas e elementos da cultura pop, combinação considerada à frente do tempo.

Peças idealizadas pelos Campanas foram exibidas em instituições culturais como Centre Pompidou e Musée Des Arts Décoratifs, de Paris, MoMa, de Nova York, Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre outros. O trabalho dos dois contava com o apadrinhamento do arquiteto Oscar Niemeyer, responsável por projetar Brasília, entre outras obras importante, como o Edifício Copan, em São Paulo.

Legenda: Obras já foram exibidas em importantes museus pelo mundo Foto: AFP

Atualmente, os irmãos estão listados como um dos principais arquitetos do mundo na revista Interni (2018). Antes disso, em 2014 e 2015, a publicação especializada em design Wallpaper os classificou, respectivamente, entre os 200 maiores e os 100 mais importantes profissionais do ramo.

Legenda: Estilo desenvolvido pela dupla é reconhecimento como pioneiro do design disruptivo Foto: AFP

Ao celebrar os 35 anos do estúdio, o empreendimento também comemorou, em 2019, o reconhecimento como pioneiro do design disruptivo.

