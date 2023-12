Com destaque para “Barbie” e “Oppenheimer”, 81º Globo de Ouro anuncia lista de indicados

O Globo de Ouro, promovido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, anunciou na manhã desta segunda-feira (11) os filmes e séries indicados à 81ª edição do prêmio. A cerimônia de entrega dos troféus ocorre em 7 de janeiro de 2024.

Os destaques no cinema foram para “Barbie” e “Oppenheimer”, que conseguiram respectivamente nove e oito indicações, enquanto nas categorias de TV a série “Succession” foi a mais indicada, figurando em nove listas.

Veja também

A dupla "Barbenheimer" aparece nas principais categorias — filme ("Barbie" em comédia ou musical e "Oppenheimer" em drama), direção e roteiro — e ainda na nova categoria que estreia nesta edição no Globo de Ouro, "Conquista Cinematográfica e de Bilheteria", voltada aos blockbusters.

Entre os filmes, as outras produções mais indicadas foram “Assassinos da Lua das Flores”, “Pobres Criaturas” — cada uma em sete categorias — e “Vidas Passadas” — que garantiu cinco indicações. Na TV, “The Bear” e “Only Murders in the Building" conseguiram cinco indicações cada.

Confira a lista completa de indicados:

MELHOR FILME DE DRAMA

“Anatomia de uma Queda"

"Assassinos da Lua das Flores"

“Maestro”

"Oppenheimer"

"Vidas Passadas"

"Zona de Interesse"

MELHOR FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

"AIR: A História Por Trás do Logo"

"American Fictio"

“Barbie”

"Os Rejeitados"

"May December"

"Pobre Criaturas"

MELHOR ANIMAÇÃO

"The Boy and the Heron"

“Elementos”

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Super Mario Bros. O Filme"

"Suzume"

"Wish: O Poder dos Desejos"

CONQUISTA CINEMATOGRÁFICA E DE BILHETERIA

"Barbie"

"Guardiões da Galáxia Vol. 3"

"John Wick 4: Baba Yaga"

"Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1"

"Oppenheimer"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Taylor Swift: The Eras Tour"

"Super Mario Bros. O Filme"

MELHOR FILME EM LÍNGUA NÃO-INGLESA

"Anatomia de uma Queda" (França)

"Folhas de Outuno" (Finlândia)

"Eu, Capitão" (Itália)

"Vidas Passasas" (EUA)

"A Sociedade da Neve" (Espanha

"Zona de Interesse" (Reino Unido/EUA)

MELHOR ATRIZ EM FILME DE DRAMA

Annette Bening — “Nyad”

Cailee Spaeny — “Priscilla”

Carey Mulligan – “Maestro”

Greta Lee — “Vidas Passadas”

Lily Gladstone — “Assassinos da Lua das Flores”

Sandra Hüller – “Anatomia de uma Queda"

MELHOR ATOR EM FILME DE DRAMA

Andrew Scott — “All of Us Strangers”

Barry Keoghan — “Saltburn”

Bradley Cooper — “Maestro”

Cillian Murphy — “Oppenheimer”

Colman Domingo — “Rustin”

Leonardo DiCaprio — “Assassinos da Lua das Flores”

MELHOR ATRIZ EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Alma Pöysti – “Folhas de Outono"

Emma Stone – “Pobres Criaturas"

Fantasia Barrino – “A Cor Púrpura”

Jennifer Lawrence – “Que Horas Eu Te Pego?”

Margot Robbie – “Barbie”

Natalie Portman – “May December”

MELHOR ATOR EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Joaquin Phoenix — “Beau Tem Medo”

Matt Damon — “Air: A História por Trás do Logo"

Nicolas Cage — “O Homem dos Sonhos”

Paul Giamatti — “Os Rejeitados”

Timothée Chalamet — “Wonka”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE FILME

Danielle Brooks — "A Cor Púrpura"

Da’Vine Joy Randolph — “Os Rejeitados”

Emily Blunt — “Oppenheimer”

Jodie Foster — “Nyad”

Julianne Moore — “May December”

Rosamund Pike — “Saltburn”

MELHOR ATOR COADJUVANTE DE FILME

Charles Melton — “May December”

Willem Dafoe — “Pobres Criaturas”

Robert DeNiro — “Assassinos da Lua das Flores”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Ryan Gosling — “Barbie”

Mark Ruffalo — “Pobres Criaturas”

MELHOR DIREÇÃO

Bradley Cooper — “Maestro”

Celine Song — “Vidas Passadas”

Christopher Nolan — “Oppenheimer”

Greta Gerwig — “Barbie”

Martin Scorsese — “Assassinos da Lua das Flores”

Yorgos Lanthimos — “Pobres Criaturas”

MELHOR ROTEIRO

"Anatomia de Uma Queda"

"Barbie"

“Assassinos da Lua das Flores”

“Oppenheimer”

“Vidas Passadas”

“Pobres Criaturas”

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

“The Boy and the Heron”

“Assassinos da Lua das Flores”

“Oppenheimer”

“Pobres Criaturas”

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Zona de Interesse"

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

“Addicted to Romance”, do filme “She Came to Me”

“Dance the Night”, do filme "Barbie"

“I’m Just Ken”, do filme "Barbie"

"Peaches", do filme "Super Mario Bros. O Filme"

"Road to Freedom", do filme "Rustin"

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)

“The Bear” (FX)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

MELHOR SÉRIE LIMITADA, ANTOLOGIA OU FILME FEITO PARA TV

"Toda Luz que Não Podemos Ver"

“Beef”

“Daisy Jones & the Six”

“Fargo”

"Companheiros de Viagem"

“Uma Questão de Química"

MELHOR ATRIZ DE SÉRIE DE DRAMA

Bella Ramsey — “The Last of Us”

Emma Stone — “The Curse”

Helen Mirren — “1923”

Imelda Staunton — “The Crown”

Keri Russell — “A Diplomata”

Sarah Snook — “Succession”

MELHOR ATOR DE SÉRIE DE DRAMA

Brian Cox — “Succession”

Dominic West — “The Crown”

Gary Oldman — “Slow Horses”

Jeremy Strong — “Succession”

Kieran Culkin — “Succession”

Pedro Pascal — “The Last of Us”

MELHOR ATRIZ DE SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Ayo Edebiri — “The Bear”

Elle Fanning – “The Great”

Natasha Lyonne — “Poker Face”

Quinta Brunson — “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan — “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

MELHOR ATOR DE SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Bill Hader — “Barry”

Jason Segel — “Shrinking”

Jason Sudeikis — “Ted Lasso”

Jeremy Allen White — “The Bear”

Steve Martin — “Only Murders in the Building”

Martin Short — “Only Murders in the Building”

MELHOR ATRIZ DE SÉRIE LIMITADA, ANTOLOGIA OU FILME FEITO PARA TV

Ali Wong — “Beef”

Brie Larson — “Uma Questão de Química”

Elizabeth Olsen — “Love and Death”

Juno Temple — “Fargo”

Rachel Weisz — “Gêmeas - Mórbida Semelhança”

Riley Keough — “Daisy Jones & the Six”

MELHOR ATOR DE SÉRIE LIMITADA, ANTOLOGIA OU FILME FEITO PARA TV

David Oyelowo — “Homens da Lei: Bass Reeves”

Jon Hamm — “Fargo”

Matt Bomer — “Companheiros de Viagem”

Sam Claflin — “Daisy Jones & the Six"

Steven Yeun — “Treta”

Woody Harrelson — “Os Encanadores da Casa Branca”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE TV

Abby Elliott — “The Bear”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

Elizabeth Debicki — “The Crown”

Hannah Waddingham — “Ted Lasso”

J. Smith-Cameron — “Succession”

Meryl Streep — “Only Murders in the Building”

MELHOR ATOR COADJUVANTE DE TV

Alan Ruck — “Succession”

Alexander Skarsgård — “Succession”

Billy Crudup — “The Morning Show”

Ebon Moss-Bachrach — “The Bear”

James Marsden — “Jury Duty”

Matthew Macfadyen — “Succession”

MELHOR PERFORMANCE EM STAND-UP DE COMÉDIA