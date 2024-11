Cine Ceará 2024: veja a programação deste domingo (10)

Segue em Fortaleza a programação gratuita do 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, principal evento de audiovisual do Estado. Neste domingo (10), estão previstas exibições de filmes e debates. O festival acontece até a próxima sexta-feira, 15 de novembro.

As exibições do dia se concentram no Cineteatro São Luiz, que neste ano recebe os filmes das mostras competitivas de longas e curtas e, também, da Mostra Olhar do Ceará.

O destaque é a exibição especial do documentário “Lampião, Governador do Sertão”, de Wolney Oliveira, além da estreia mundial do filme brasileiro “Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki.

Confira a programação completa:

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

‍Brasiliana: O musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, de Joel Zito Araújo. Documentário. 82’. Brasil. 2024.

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

14h, classificação indicativa: 18 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Almadia, de Mariana Medina. Animação. 8’. Brasil. 2024.

Juzé, de Raquel Garcia. Animação. 11’. Brasil. 2023.

Fotossíntese, de Rodrigo do Viveiro. Animação. 6’. Brasil. 2024.

Poesia no vinho de seus lábios, de Matheus Monteiro. Animação. 4’. Brasil. 2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

14h, classificação indicativa: 18 anos

Debate com realizador na Sala Seu Vavá, após a exibição

Antônio Bandeira - O Poeta das Cores, de Joe Pimentel. Documentário. 80’. Brasil. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

18h, classificação indicativa: 16 anos

Um lobo entre os cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Ficção. 110’. Brasil. 2024.

EXIBIÇÃO ESPECIAL

18h, classificação indicativa: 16 anos

‍Lampião, Governador do Sertão, de Wolney Oliveira. Documentário. 90’. Brasil. 2024.