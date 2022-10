Cinco lugares para saborear saladas em Fortaleza

Esqueça o tímido alface no prato ou o tomate como item decorativo. Saladas dominam um segmento próprio em Fortaleza, e têm ganhado cada vez mais adeptos – afinal, quem come bem, sente-se bem. Leves e saborosas, elas protagonizam combinações diferenciadas e podem ser degustadas tanto em espaços físicos específicos quanto na tranquilidade do lar.

Preparamos um guia reunindo as cinco casas da Capital onde é possível tornar a salada a melhor amiga do paladar. Alguns com mais tempo, outros praticamente recém-abertos, os estabelecimentos são um oásis não apenas para os aficionados pelo insumo, mas também para aqueles que desejam se aventurar em novas descobertas gastronômicas.

Proprietários do aSalada Club, Natália Cavalcante e Augusto Pinho conferem uma dimensão do segmento. Eles afirmam que qualidade no produto e no serviço são os grandes diferenciais das lojas especializadas em salada.

“O público que se preocupa com alimentação saudável é exigente e quer saber detalhes do que consome. O serviço de entrega também é muito importante, pois os clientes se programam para fazer refeições nos horários certos, e temos que honrar esse compromisso”.

E você, já sabe qual salada quer e onde pedir? Conheça algumas opções agora:

aSalada Club

Com duas unidades físicas – na Aldeota e o Cambeba – e também serviço de delivery, o aSalada Club é uma das melhores pedidas para quem deseja saborear aquele prato colorido, saudável e delicioso. O estabelecimento iniciou em 2018 e hoje é um dos mais procurados.

Legenda: Entre saladas, wraps e sobremesas, a aSalada Club oferta mais de 25 pratos – sem contar os molhos, preparados artesanalmente pela equipe Foto: Divulgação

Entre saladas, wraps e sobremesas, há mais de 25 pratos – sem contar os molhos, preparados artesanalmente pela equipe. A salada mais em conta, aSalada Verde, custa R$28; já aSalada de Salmão com Fusilli, salada premium, custa R$48. Refeições completas e bem servidas.

No almoço, aSalada de Frango é a mais pedida; no jantar, o Wrap de Carpaccio. Mas o carro-chefe da casa é mesmo o Clube Semanal, assinatura exclusiva na qual os clientes escolhem os pratos, dias e horários em que querem recebê-los. Mais informações no site.

Saladex Fortaleza

Um dos mais conhecidos serviços de delivery de comida saudável em Fortaleza, o Saladex Fortaleza reúne opções variadas que buscam atender a diferentes públicos – dos mais tradicionais àqueles que seguem a linha fit. Há também um buffet de saladas na Rua Tibúrcio Frota, bairro São João do Tauape. Mais informações neste link.

Legenda: São 15 opções de saladas na Saladex Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

São 15 opções de saladas, das tradicionais Caesar (peito de frango) e Italiana (fusilli ao pesto) às com frutos do mar, a exemplo de Verão (com camarão) e Pró-Coração (com salmão). Também há a linha de saladas funcionais, como a do mediterrâneo (com antioxidantes e alimentos funcionais) e a detox (para desintoxicação do corpo e preparação para dieta).

Leaf Salads Saladeria

Localizada na Aldeota, a Leaf Salads Saladeria segue igual rastro, apostando na multiplicidade de combinações e sabores. Entre as mais vendidas, está a Salada Penne Integral ao Pesto (à base de rúcula, combinada à massa de penne integral, peito de frango desfiado e ricota temperada, e finalizada com um delicioso molho pesto de manjericão).

Legenda: Na Leaf Saladas, há os combos de duas, três e quatro saladas, além das saladas do chef e a modalidade self made Foto: Reprodução/Instagram

Por sua vez, entre as opções mais baratas, estão Saladinha de Frango com Palmito, de Lombinho Canadense e de Frango com legumes. Há ainda os combos de duas, três e quatro saladas, além das saladas do chef e a modalidade self made – ideal para aqueles que gostam de apostar nos próprios experimentos. Mais informações aqui.

Saladeria

Saladas variadas e sanduíches naturais, além de risotos, massas, grelhados e sucos, tudo reunido em um espaço aconchegante e contemporâneo: essa é a experiência proporcionada pela Saladeria, localizada no Parque Manibura.

Legenda: No cardápio do Saladeria, há saladas montadas e até mesmo um segmento próprio para crianças Foto: Reprodução/Instagram

No cardápio, há as saladas montadas – Atum Selado, Carpaccio Bovino e Caesar de Camarão são algumas opções – e até mesmo um segmento próprio para crianças. Por lá também é possível o cliente montar a própria salada. Todas as informações neste link.

Soodeli

Com quatro unidades em Fortaleza – Aldeota, Parangaba, Sul e Parquelândia – a Soodeli também é bastante consolidada no mercado, ofertando ótimas experiências. Os destaques vão para Wrap de falafel (pão folha, falafel de grão de bico, tomate em cubos, cenoura, molho sour cream e alface americana), Salada Mediterrânea e Salada Frango Levinha.

Legenda: Da salada de frango com gorgonzola a de camarão com fusilli integral, a lista de saladas na Soodeli é extensa Foto: Divulgação

Há ainda diversas outras opções. Salada de Frango com Gorgonzola, Salada Peru Levinha, Salada de Salmão, Salada de Carne do Sol, Salada de Camarão com Fusilli Integral. A lista é extensa. Para completar, as sobremesas hortalícia trazem delícias como o Brownie Chocolate 70% Cacau – feito com farinha de amêndoas e cacau vegano. Confira mais informações aqui.

