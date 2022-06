Chico Buarque anuncia shows de novo álbum 'Que tal um samba?'; turnê passa por Fortaleza

O cantor e compositor Chico Buarque, 77, anunciou uma nova turnê. Para lançar o novo álbum 'Que tal um samba?', o músico fará shows em pelo menos 11 cidades do Brasil, incluindo Fortaleza.

A capital cearense recebe duas apresentações programadas para os dias 22 e 23 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. A turnê terá participação especial de Mônica Salmaso, com quem ele fará duetos.

Chico divulgou a novidade nesta quinta-feira (16) nas suas rede sociais. A primeira apresentação acontecerá em João Pessoa, no dia 6 de setembro.

Chico Buarque está há quatro anos longe dos palcos

A equipe de criação do show traz ainda nomes como: Daniela Thomas no cenário, Maneco Quinderé na iluminação, Cao Albuquerque nos figurinos e o maestro Luiz Cláudio Ramos na direção musical e arranjos.

