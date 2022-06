Parece novo, mas não é: músicas antigas retornam nas redes sociais e alcançam outras gerações

Trinta e sete anos depois, o hype. Canção de Kate Bush, “Running Up That Hill” voltou às paradas de sucesso a partir da nova temporada de Stranger Things. A música foi lançada originalmente em 1985 e protagoniza uma das cenas mais marcantes da quarta temporada da série. Saudosismo dos veteranos, aderência total da Geração Z.

O caso não é isolado, porém. Resgatados por produtos audiovisuais ou aplicativos, sons de outros tempos estão ocupando a ordem do dia – por vezes, até com maior adesão do que na época em que foram lançados. “Running Up That Hill”, por exemplo, é atualmente a música mais tocada no mundo, bem diferente da primeira vez.

Preparamos uma seleção de hits vindos do passado, mas nunca antigos. Revisitados, alcançam mais ouvidos e ampliam emoções. Cravam o status de clássicos absolutos. Qual deles é seu preferido?



“Dreams”, de Fleetwood Mac

Com apenas um vídeo no Tik Tok, o skatista Nathan Apodaca – descendente de indígenas e mexicanos – fez a canção “Dreams”, de Fleetwood Mac, voltar a ser hit novamente. A música foi lançada em 1977 e, conforme a Billboard, foi ouvida 2.9 milhões de vezes nos serviços de streaming dos Estados Unidos e vendeu 3 mil cópias digitais. Tudo isso entre 25 e 27 de setembro de 2020. Clássico instantâneo (de novo!).

“It's Tricky”, de Run DMC

“It's Tricky" ganhou destaque nos ouvidos da nova geração ao ser destaque no filme “As Branquelas”, em 2004, e agora faz mais um retorno com a ajuda do TikTok. Sucesso dos anos 1980 e 1990, a canção foi usada em mais de cinco milhões de vídeos, viralizando em um jogo no qual as pessoas precisam escolher as preferências musicais.

“Easy”, de The Commodores

Na trilha sonora do filme “Em ritmo de fuga” (2017), o maior sucesso do The Commodores também entrou para a playlist da Geração Z. “Easy” é originalmente de 1977, passou várias semanas na posição número um nos Estados Unidos na época do lançamento oficial, e não fez feio quando voltou à fama por meio do longa de Edgar Wright.

“Heroes”, de David Bowie

Figurinha tarimbada em diversas produções, “Heroes”, de David Bowie, é de 1977, mas passou a figurar entre o público jovem contemporâneo quando ambientou uma das cenas do filme “As vantagens de ser invisível” (2012) e o momento final da terceira temporada de Stranger Things – desta vez, na voz de Peter Gabriel. Para ouvir e reouvir.

“It Must Have Been Love”, de Roxette

O hit da dupla sueca Roxette também foi usado em inúmeros posts no TikTok. Canção de 1987, viralizou após série de vídeos do modelo Will Parfitt andando em câmera lenta. “It Must Have Been Love” foi lançada como um single de Natal, originalmente. Havia um verso de referência natalina que mais tarde se transformou em outro, quando Marie e Per Gessle gravaram para o filme “Uma Linda Mulher”.

“More Than Woman”, de Bee Gees

Outra canção de 1977 – desta vez, do Bee Gees – “More Than a Woman” chegou a figurar em listas de músicas mais ouvidas do Spotify. A faixa faz parte da trilha sonora do filme “Os Embalos de Sábado à Noite” (1978) e, nos últimos anos, fez muita gente dançar no Tik Tok.

“Everybody”, de Backstreet Boys

“Everybody, yeah”: o verso da canção de 1997, dos Backstreet Boys, tem invadido trends nos reels do Instagram e também o Tik Tok. Foi o primeiro single do segundo álbum internacional da banda, intitulado “Backstreet's Back”, e terceiro single do disco de estreia nos Estados Unidos, em 1998.