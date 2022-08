Cauã Reymond lança 'A Viagem de Pedro' no Cineteatro São Luiz com ingressos populares

Um retrato oportuno de Dom Pedro I (1798-1834) chega aos cinemas do Brasil. "A Viagem de Pedro" tem pré-estreia nacional em Fortaleza no sábado (27). Após a sessão especial do filme, que acontece às 19h, o Cineteatro São Luiz recebe debate com a diretora Laís Bodanzky (“Bicho de 7 cabeças”) e Cauã Reymond, que interpreta o vulto histórico.

A produção estreia no País em meio às celebrações do bicentenário da Independência. No primeiro longa-metragem histórico da carreira, Bodanzky traça um olhar intimista sobre a vida do príncipe. A trama se situa no período em que Dom Pedro I retorna a Portugal, nove anos após proclamar independência do Brasil.

"Diante de sua abdicação ao trono, em 1831, esse é um momento de profunda reflexão para D. Pedro I, que pondera os erros e acertos de sua administração desde o momento em que chegou no país com sua família aos 10 anos, em 1808", revela a produção.

Reconstruir o passado

A sinopse do longa costura esse passado. Estamos em 1831. Durante a travessia do Atlântico em uma fragata inglesa rumo à Europa, Pedro, o ex-imperador do Brasil, busca forças físicas e emocionais para enfrentar o irmão, que arrancou seu reino em Portugal. Doente e inseguro, Pedro entra na embarcação em busca de um lugar e também de si mesmo.

Ele reflete sobre a sua história com o Brasil. Um processo que vai da infância à fuga na calada da noite em 1831, quando escapa de ser apedrejado pela população descontente com o autoritarismo. Outros marcos são o casamento com Leopoldina da Áustria, o nascimento dos sete filhos e a declaração de independência em 1922.

Legenda: Pedro I se vê doente e inseguro

“A Viagem de Pedro” percorreu o circuito de importantes festivais de cinema. A produção foi exibida na Mostra São Paulo e Festival do Rio. Em abril último, estreou em terras lusitanas ao encerrar o festival Indie Lisboa. O elenco do drama histórico conta ainda com Vitória Guerra, Rita Wainer, Luisa Cruz, Luise Heyer, João Lagarto, Isac Graça, Celso Frateschi e Isabel Zuaa, entre outros.

Cauã Reymond e Dom Pedro I

Após a exibição do longa será possível participar de bate-papo com a diretora, o protagonista e outros convidados. O objetivo é debater o filme, os acontecimentos em torno de Dom Pedro I, além de como estes eventos históricos ainda marcam o atual cenário brasileiro.

Popularmente conhecido como protagonista em grandes novelas brasileiras, como “Cordel Encantado”, “Avenida Brasil” e “Um lugar ao sol”, Cauã Reymond encarna, no longa de Bodaznky, o ex-imperador sob um olhar humanizado e desconstruído de seu papel de herói.

Serviço:

Pré-estreia de “A Viagem de Pedro”. Sábado (27), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Venda online aqui.