Carnaval 2024: confira 5 dicas de como fazer fantasia de Carnaval infantil

Com o Carnaval chegando, blocos e festas temáticas começam a figurar como programação em Fortaleza, especialmente nos fins de semana. E se engana quem pensa que a folia é só para gente grande: seja nas escolas ou em blocos infantis pela Cidade, os pequenos também podem celebrar, em uma oportunidade única de diversão.

Para te ajudar a preparar as fantasias para os bloquinhos, o Diário do Nordeste elencou dicas para planejar os festejos infantis – além de um roteiro de blocos para as crianças se divertirem em família. Confira a seguir:

1. Maquiagem colorida e artística

Legenda: Maquiagens divertidas podem ser feitas por profissionais ou em casa Foto: Shutterstock

Maquiagens artísticas (com desenhos no rosto ou imitando animais, por exemplo) ou coloridas e com muito glitter são ótimas opções para complementar ou substituir fantasias.

Lojas especializadas em itens de beleza e adereços costumam ter diversas opções de itens específicos para os pequenos – de itens de make a tintas para pintura facial –, já que eles costumam ter a pele mais sensível.

2. Foque nos acessórios

Legenda: Tiaras, ligas de cabelo e fivelas ganham adereços carnavalescos Foto: Mosele Maquiagens e Acessórios/Divulgação

Tiaras e outros acessórios de cabeça que fizeram sucesso com os adultos nos últimos carnavais ganharam versões infantis e, agora, se popularizaram entre as crianças.

Segundo Aline Araújo, da loja Mosele Maquiagens e Acessórios, adereços têm sido os itens mais buscados pelos próprios pequenos neste ano.

Adesivos faciais e pedrinhas coloridas na maquiagem também são uma opção para incrementar as fantasias.

3. Personagens são sempre um sucesso

Legenda: Fantasias de princesas e super-heróis seguem fazendo sucesso entre os pequenos Foto: Mosele Maquiagens e Acessórios/Divulgação

Um clichê que funciona: assim são as fantasias de personagens de desenhos e filmes de animação, que sempre empolgam os pequenos pela ludicidade e são fáceis de encontrar nas lojas físicas e online durante todo o ano.

Super-heróis e princesas da Disney são alguns dos clássicos que seguem fortes, mas as séries do momento também ditam tendências, a exemplo da personagem Wandinha, que foi sucesso no último Carnaval e no Halloween.

4. Invista em peças coloridas

Legenda: Além de fantasias, lojas especializadas em festas disponibilizam peças de roupa e acessórios coloridos Foto: Mosele Maquiagens e Acessórios/Divulgação

Além das fantasias tradicionais, peças de vestuário como saias de tule e meias coloridas são algumas das peças de vestuário que ganham novas possibilidades no Carnaval. Coloridas e com brilho, elas podem ajudar na criação de uma fantasia junto a um acessório de cabeça, por exemplo.

Legenda: Combinar acessórios com roupas coloridas é opção para quem quer economizar Foto: Shutterstock

Outra ideia é, a partir de roupas comuns, como camisas e vestidos coloridos, improvisar fantasias, como de frutas ou M&M's – ótimas opções especialmente para combinar entre pequenos grupos de crianças.

5. Não deu tempo comprar fantasia? Improvise em casa

Legenda: Fantasias feitas em casa podem proporcionar momentos em diversão em família Foto: Shutterstock

Caixa de papelão, tinta, tesoura e muita criatividade: esses são os itens necessários para criar fantasias com pouco investimento e muita diversão. Algumas opções possíveis são asas de borboleta, de avião, dinossauros, robôs e carros, entre outros. Para buscar inspiração, use redes sociais como Pinterest e TikTok.

Confira a programação dos blocos infantis no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza:

20/01 (Sábado)

16h – Parangaba Folia - Bloquinho infantil

Endereço: Praça Central do Shopping Parangaba (R. Germano Franck, 300 - Parangaba)

21/01 (Domingo)

08h – Sivozinha Folia

Endereço: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

09h – Passeio Público: Bloquinho da Aquarela / Banda Dragaxé Raiz do Poço

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

16h – Parangaba Folia - Bloquinho infantil

Endereço: Praça Central do Shopping Parangaba (R. Germano Franck, 300 - Parangaba)

27/01 (Sábado)

16h – Parangaba Folia - Bloquinho infantil

Endereço: Praça Central do Shopping Parangaba (R. Germano Franck, 300 - Parangaba)

28/01 (Domingo)

08h – Sivozinha Folia

Endereço: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

09h – Passeio Público: Banda Dragaxé Raiz do Poço

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

16h – Parque Rachel de Queiroz: Tia Samila / Banda Pacote de Biscoito

Endereço: R. Edgar Falcão, S/N - Presidente Kennedy

16h – Parangaba Folia - Bloquinho infantil

Endereço: Praça Central do Shopping Parangaba (R. Germano Franck, 300 - Parangaba)

04/02 (Domingo)

08h – Sivozinha Folia

Endereço: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

10/02 (Sábado)

09h – Passeio Público: Charanga Tio Marcão Lindão / Banda Pacote de Biscoito

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

11/02 (Domingo)

09h – Passeio Público: Tia Samila e sua Turma / Bloquinho da Aquarela

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

12/02 (Segunda)

09h – Passeio Público: Charanga Tio Marcão Lindão / Banda Pacote de Biscoito

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

13/02 (Terça)

09h – Passeio Público: Tia Samila e sua Turma / Bloquinho da Aquarela

Endereço: Praça dos Mártires (R. Dr. João Moreira, S/N - Centro)

*Todas as atrações são gratuitas