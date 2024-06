Banda cearense homenageia os 35 anos da dupla Sandy & Junior com show no Cineteatro São Luiz

Em celebração aos 35 anos de Sandy & Junior, a banda Reite e a cantora e jornalista Lívia Baral se reúnem, neste sábado (08), para uma apresentação especial, que passeia por toda a discografia da dupla e irá emocionar os fãs cearenses. Com duas horas de duração, o show “A Gente Dá Certo” será realizado no Cineteatro São Luiz, às 19h. Os ingressos já estão à venda.

Entre os clássicos que serão apresentados estão músicas como “Maria Chiquinha”, “Desperdiçou”, “Inesquecível” e “A lenda”, entre outras. Os hits fizeram sucesso entre os anos 90 e 2000, mas nunca saíram da memória afetiva dos fãs brasileiros – em 2019, a dupla fez uma turnê de reencontro que lotou casas de show em todo o País, passando, inclusive, pela capital cearense.

Legenda: Último show da dupla na Capital ocorreu em 2019, durante a turnê "Nossa História" Foto: JL Rosa

“O repertório de Sandy & Junior é um repertório inocente, que fala de sentimentos triviais de uma forma bonita, de uma forma poética. Acho que o público sente falta disso”, explica Lívia Baral.

O projeto “A Gente Dá Certo”, que homenageia as composições de Sandy & Junior, começou há seis anos, com uma "palhinha" de Lívia em uma apresentação da Banda Reite, em um bar da Capital. Pouco depois, o grupo organizou um show que reuniu 1.200 pessoas no Ronco do Mar, no Cumbuco. Depois, cantora e banda seguiram com apresentações eventuais em casas de show intimistas pela Cidade.

Segundo Lívia Baral, o objetivo era revisitar, periodicamente, as principais composições de Sandy & Junior, mas “sem deixar banalizar, porque é um gosto musical que não é para todo mundo e a gente quer deixar esse projeto como algo especial”.

Para o show deste fim de semana, porém, o planejamento foi mais ousado: o repertório foi ampliado e figurino e cenário inéditos foram criados especialmente para o show celebrativo. “Pensamos ‘esse aqui vamos nos organizar e fazer um showzaço, com cenário, figurino, dançarinos, iluminação”, explica Lívia.

A cantora ainda destaca que as músicas serão apresentadas com novas roupagens. “Não esperem um cover de Sandy & Junior, porque a gente não busca parecer com a Sandy ou o Junior. É um show de dois fãs, que sentem falta e querem apresentar pro público as músicas que marcaram gerações”, destaca.

Serviço

Show “A Gente Dá Certo” – Uma homenagem a Sandy e Junior por Banda Reite e Lívia Baral

Quando: Sábado, 8 de junho

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Cineteatro e online, no Sympla

Classificação: Livre