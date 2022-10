Artista cearense que abriu show de Pabllo Vittar relata descaso de produtora: 'nem água nos deram'

A multiartista cearense Mulher Barbada, que abriu o show da cantora Pabllo Vittar no último sábado (15), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, relatou que a produtora do evento agiu com descaso, não oferecendo estrutura e condições dignas de trabalho. Citou ainda problemas de pré-produção e falta de diálogo com os contratantes.

De acordo com relato da cantora no Twitter, não foi oferecido camarim e, por isso, ela precisou trocar de roupa no estacionamento do evento.

"Quando saí do show, minhas produtoras me orientaram a descer do palco e ir direto pro estacionamento. Para minha surpresa, elas tinham preparado um cantinho dentro do carro delas para a gente se secar e trocar, porque nem água nos deram [...] Depois de 1h30 cantando e dançando no palco, eu não tinha nem onde me sentar no evento. Nunca tinha me deparado com uma situação dessas", escreveu.

Em nota, a Gandaia Produções pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que houve uma falha na comunicação com um prestador terceirizado.

"A artista tinha seu camarim disponível e todo montado antes de seu show, onde ficou se preparando para subir ao palco. No entanto, houve uma falha na comunicação com um prestador terceirizado, que acabou trocando o camarim para receber outra atração, sem combinar com a produção geral e sem esperar o retorno da Mulher Barbada após o show", argumentou a produtora.

Parte da equipe não pôde assistir ao show de Pabllo Vittar

Ainda segundo a intérprete cearense, a produtora teria informado que ela e a equipe não poderiam permanecer no Centro de Eventos depois do show. Após insistência, ela conseguiu algumas entradas para assistir à apresentação de Pabllo Vittar, mas parte da equipe ficou de fora.

"Eu só queria descansar meus pés doloridos, respirar, tomar uma água, ser tratada com respeito e dignidade, e não ser enxotado", desabafou a cantora cearense.

Já em relação ao acesso da equipe da artista para assistir aos demais shows, a empresa alegou que "havia uma limitação de cota de ingressos para as atrações" e que "conseguiu atender parte de sua equipe com cortesias, mesmo sem alinhamento prévio", informou.

"A Gandaia Produções reforça que tem uma relação de respeito e gratidão com os artistas locais em todos os shows que produz, sempre tratando todos da melhor forma. A empresa está à disposição da equipe da Mulher Barbada para sanar quaisquer ruídos na comunicação", declarou a empresa na nota.

Veja relato da Mulher Barbada

Nas redes sociais, internautas demonstraram revolta com a situação e pediram respeito aos artistas locais. "Uma pena que isso tenha acontecido com vocês. Você é uma artista incrível, uma potência da nossa cidade e merece todo o respeito", disse um usuário do Twitter.

"Sinto muito pela situação. Seu trabalho é incrível, é inegável sua entrega e qualidade. Espero que a produção desses eventos aprendam algo com isso", opinou outro seguidor.

Artistas se posicionam

Mulher Barbada também recebeu o apoio da classe artística do Estado. No Instagram, a cantora Di Ferreira publicou uma foto de Barbada trocando de roupa no estacionamento. No fundo, é possível ver o ônibus da banda de Mara Pavanelly, que também se apresentou no evento. Ela clamou: "Respeitem os artistas locais!", e repostou uma frase, escrita pela própria Barbada: "Ser artista é um negócio difícil, mas ser "artista local" é uma humilhação atrás da outra".

"Isso! Se posicione, por muito tempo eu tive medo de expor o que sentia com o pensamento 'ah mas se eu falar não vão me contratar', mas hoje depois do que você passou isso é NECESSÁRIO! se impor, expor e exigir", declarou Olivia Oliboni.

Barbada também aproveitou para ressaltar o carinho e o apoio do público. "Eu tô bem, apesar do choro engasgado ainda. Trabalho com um monte de gente que posso chamar de amigos. Eu sei quem tá do meu lado no corre e o corre não para", finalizou.

Veja nota da produtora na íntegra

"A Gandaia Produções lamenta e pede desculpas pelo ocorrido em relação ao camarim da Mulher Barbada. A artista tinha seu camarim disponível e todo montado antes de seu show, onde ficou se preparando para subir ao palco. No entanto, houve uma falha na comunicação com um prestador terceirizado, que acabou trocando o camarim para receber outra atração, sem combinar com a produção geral e sem esperar o retorno da Mulher Barbada após o show.

Em relação ao acesso da equipe da artista para assistir aos demais shows, a produção esclarece que havia uma limitação de cota de ingressos para as atrações e informa que conseguiu atender parte de sua equipe com cortesias, mesmo sem alinhamento prévio.

A Gandaia Produções reforça que tem uma relação de respeito e gratidão com os artistas locais em todos os shows que produz, sempre tratando todos da melhor forma. A empresa está à disposição da equipe da Mulher Barbada para sanar quaisquer ruídos na comunicação".